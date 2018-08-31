〈蘋果新機發表拍板〉非蘋陣營備戰 三星趁空檔搶先機

蘋果宣布將在 9 月 12 日舉辦新品發表會，市場預期 3 款新 iPhone 將亮相，並可望 9 月底開賣，隨著 iPhone 狂潮將至，非蘋陣營也不怯戰，三星率先開賣機皇 Galaxy Note9，搶占蘋果新機上市前的空檔先機；Sony 則在 IFA 展前推出 Xperia XZ3 新旗艦；華為 Mate20 外傳 10 月將亮相；宏達電 (2498-TW) 今年僅 1 支 U12 + 旗艦機，下半年推中階機及區塊鏈手機應戰。

蘋果 iPhone 新機將對外亮相，外電報導指出，預期蘋果將推出 3 款 iPhone 新機，其中 5.8 寸與 6.5 寸的 OLED 版將以 iPhone XS 命名，另一款則是 6.1 吋的 LCD 版本；每年蘋果推出新手機，總是形成一股熱潮，吸走消費者的注意，不過，非蘋陣營仍是積極推出下半年旗艦機應戰。