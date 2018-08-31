中華電導入LAA技術 9月起飆網

中華電說明，LAA網路技術為3GPP標準組織所制定的LTE-Advanced Pro技術之一，可延伸LTE至免執照頻段，藉由結合一個LTE載波(20MHz)及3個免執照載波(各20MHz)，提供頻寬達80MHz的4頻聚合網路服務，搭配LTE載波4x4 MIMO技術，可提供接近1Gbps理論下載速率。

中華電信今天宣布，率先業界導入LAA (LicensedAssisted Access)網路技術，透過整合LTE執照頻段(licensed band)及5GHz免執照頻段(unlicensed band)，與中華電全台唯一的4CA、5CA搭配運用，有效提升網路容量與速度。

（中央社記者江明晏台北31日電）中華電信今天宣布，導入LAA網路技術，與4CA、5CA搭配運用，有效提升網路容量與速度，預計9月開始於人潮密集的室內場域、車站大廳、體育場等網路熱區，陸續提供LAA服務。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕今天表示，為滿足客戶行動上網的需求，擁有業界最大頻寬的中華電信，近幾年來持續導入最新技術，例如LWA、4CA、5CC、5CA、LAA等，提供客戶最佳的行動網路服務。

中華電預計9月開始於人潮密集的室內場域、車站大廳、體育場等網路熱區，陸續提供LAA服務。這項服務將有效提升區域性網路的速率及因應人潮密集區對網速的需求。

使用LAA服務需搭配支援機型，中華電信獨家銷售的Sony XZ2 Premium，是全台首支銷售支援LAA技術的旗艦機種，預計年底前將有更多旗艦機種支援LAA技術。(編輯：陳永昌)1070831