廣編／聯合利華首獲「天下企業公民獎」肯定

「天下企業公民獎」參考聯合國「全球盟約」及美國道瓊永續指數(DJSI)等國際指標與評量辦法，以「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」等三個構面評選出台灣最具未來性的外商領導企業，今年度更新增「新秀獎」，頒給各組首次入榜企業中表現排名最佳者。聯合利華以外商新秀之姿，於三個構面皆獲高分肯定，名列外商組第10名，其中又以「企業承諾」分數最高。

身為全球永續經營領導企業之一的聯合利華，以《聯合利華永續生活計畫》為企業經營藍圖，並以經營獲利且減半環境足跡，並擴大正面影響力為願景，承諾促進全球10億人的健康與生活品質，減半產品對環境的衝擊以及幫助價值鏈中數百萬人提高生計，並將永續經營融入旗下品牌核心策略，打造以解決社會問題為使命的永續生活品牌，如多芬(Dove)、康寶(Knorr)以及立頓(Lipton)。

在台灣，旗下立頓與康寶以推動「永續採購」為使命，歷經三年努力，立頓茗閒情為全台第一個獲得國際雨林聯盟認證的茶包品牌，而康寶濃湯78%的農業原物料已達永續栽種標準，不僅幫助農夫轉變土地使用方式及提升耕作環境，其產出的優質產品也深受消費者肯定。

目前立頓茗閒情所使用的茶葉全來自台灣在地，經聯合利華與供應商合作輔導，至2017年底經認證的台灣茶園面積達96公頃，相當於4個大安森林面積，年產量達364噸，影響300多位茶農與茶園相關工作者，減少了20%農藥使用，建立台灣茶產業新標竿。

家喻戶曉的康寶濃湯持續促進產品的營養美味，除導入全球潔淨標示準則，採用自然食材，減少不必要的添加物，呈現更清楚易懂的產品成分標示外，更透過永續採購農業原物料幫助提升農場耕作環境、守護生態地力。目前康寶濃湯系列產品所使用的農業原物料已有78%符合永續栽種規範，例如常年熱銷的黃金玉米口味中的玉米，即來自台灣雲林符合永續標準的原物料。

聯合利華台灣香港供應鏈總監簡毓汝表示：「得獎不僅是鼓勵更是責任，聯合利華相信永續發展是企業成長的動力，我們期許和砥礪自己持續邁進，與社會分享更多的成果。」