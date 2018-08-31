馬侃告別式 朱文祥代表政府出席並致意

告別式有來自全球政要友人逾500位、故鄉友人逾千人出席，包括前美國副總統拜登（Joe Biden）、聯邦眾議員麥莎利（Martha McSally）、戈薩（PaulGosar）、勒斯科（Debbie Lesko）及蓋耶哥（RubenGallego）。

根據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處發布的新聞稿，馬侃（John McCain）25日因腦癌逝世，享壽81歲。告別式上午10時在亞歷桑那州北鳳凰城浸信會教堂舉行。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥今天代表中華民國政府出席美國已故聯邦參議員馬侃告別式，並向他的遺孀及家人表達深切哀悼與慰問之意。

前聯邦眾議員邵建隆（Matt Salmon）、亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）、亞州州眾議會議長梅斯納（J D Mesnard）、前鳳凰城市長史丹頓（GregStanton）以及洛杉磯時報執行董事長黃馨祥等也出席告別式。

朱文祥的坐位安排在正對舞台第一區，在會場與美國政要多有互動。朱文祥說，過去數十年裡，馬侃堅定不移地支持台灣與美國的雙邊關係，特別是在國家安全和國防合作領域。

他表示，失去這位捍衛民主、堅定支持台灣的友人，中華民國感到非常惋惜及遺憾，也期盼與馬侃持相同理念的美國友人，未來繼續支持中華民國。（編輯：林憬屏）1070831