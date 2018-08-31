NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球雅加達亞運綜合學生棒聯
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
運動

亞運／差一步摘銅　中華女足0:4敗南韓以第4名作收

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/31 17:57
▲中華女足隊長「八萬」王湘惠、南韓球星池笑然。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華女足隊長「八萬」王湘惠、南韓球星池笑然。（圖／美聯社／達志影像）

2018雅加達亞運，世界第42名中華女足睽違20年重返4強，今(31)日銅牌戰再次迎戰世界第15南韓，最終以0:4不敵南韓，名列第4名，差一點就能追平1990年北京、1994年廣島2屆銅牌最佳紀錄。

中華女足本屆亞運表現精彩，小組賽首戰1:2惜敗南韓，之後對地主印度、馬爾地夫都大勝，以分組第2晉級，8強賽更在PK賽擊敗將東南亞勁敵越南，自1998年曼谷亞運後再度擠身4強。

此役面對勁敵南韓，中華隊採防守反擊，上半場球幾乎都在南韓腳下，第18分鐘，南韓頭號球星池笑然在禁區邊盤帶後接著遠射，球旋進球網，南韓先馳得點。

第31分鐘，南韓攻勢再起，先大腳傳入右邊禁區，第一時間再度吊中，前鋒李琴旻在門前直接頭錘破網。上半場結束，中華隊陷入0:2落後。

中華隊在第35分鐘提早換上板凳奇兵包欣玄想增加攻勢，可惜上半場全隊2次射門都射正，但未破門。而南韓取得71%控球權，12次射門，6次射正取得2進球。

下半場，第77分鐘，南韓「漂亮寶貝」李玟娥禁區內遠射，打進球網上半部，我國門神蔡明容本場做出多次撲救也無法擋下，第90分鐘，禁區內南韓兩人配合，由文美羅破門，南韓4:0鎖定勝局。

中華隊儘管再度敗給南韓，差一步就能追平1990年北京、1994年廣島2屆銅牌最佳紀錄，但先前在4強賽以1球之差惜敗3屆冠軍中國，表現已令人激賞。

關鍵字亞運女足中華隊南韓
中華隊第16金　溜冰李孟竹奪金不客氣了　中華隊派林樺慶先發抗日

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan