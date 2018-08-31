亞運／差一步摘銅　中華女足0:4敗南韓以第4名作收

中華女足本屆亞運表現精彩，小組賽首戰1:2惜敗南韓，之後對地主印度、馬爾地夫都大勝，以分組第2晉級，8強賽更在PK賽擊敗將東南亞勁敵越南，自1998年曼谷亞運後再度擠身4強。

2018雅加達亞運，世界第42名中華女足睽違20年重返4強，今(31)日銅牌戰再次迎戰世界第15南韓，最終以0:4不敵南韓，名列第4名，差一點就能追平1990年北京、1994年廣島2屆銅牌最佳紀錄。

此役面對勁敵南韓，中華隊採防守反擊，上半場球幾乎都在南韓腳下，第18分鐘，南韓頭號球星池笑然在禁區邊盤帶後接著遠射，球旋進球網，南韓先馳得點。

第31分鐘，南韓攻勢再起，先大腳傳入右邊禁區，第一時間再度吊中，前鋒李琴旻在門前直接頭錘破網。上半場結束，中華隊陷入0:2落後。

中華隊在第35分鐘提早換上板凳奇兵包欣玄想增加攻勢，可惜上半場全隊2次射門都射正，但未破門。而南韓取得71%控球權，12次射門，6次射正取得2進球。

下半場，第77分鐘，南韓「漂亮寶貝」李玟娥禁區內遠射，打進球網上半部，我國門神蔡明容本場做出多次撲救也無法擋下，第90分鐘，禁區內南韓兩人配合，由文美羅破門，南韓4:0鎖定勝局。

中華隊儘管再度敗給南韓，差一步就能追平1990年北京、1994年廣島2屆銅牌最佳紀錄，但先前在4強賽以1球之差惜敗3屆冠軍中國，表現已令人激賞。