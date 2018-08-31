Apple Watch4首曝光：邊框縮窄、錶面再加大

稍早蘋果發布今（ 2018 ）年度新機的發表日程，定在 9 月 12 日。外媒搶先曝光兩款 5.8 吋及 6.5 吋的金色款 iPhoneXS 官方實機照。而傳聞將於本次新品發表會一併推出的 Apple Watch 4 ，從曝光的實機照可看出，呈現無邊框的超大錶面，所運行的 watchOS 5 作業系統於錶面有八大功能區塊，與前代相比，整體設計呈現截然不同的風貌。

從 9to5Mac 曝光蘋果將於 9 月發布會發表的兩款新品官方照可見， Apple Watch4 最大的不同處在於放大的錶面，過去傳蘋果正在開發兩種尺寸的 Apple Watch ，令顯示器增加大約 15% ，而從曝光的圖像可見，蘋果透過大幅減少手錶顯示器周圍的邊框尺寸實現了此一目標。