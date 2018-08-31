NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

Apple Watch4首曝光：邊框縮窄、錶面再加大

記者易皓瑜／台北報導2018/08/31 16:42
▲外媒曝光 Apple Watch 官方宣傳照，整體錶面增大 15% ， watchOS 5 作業系統於錶面顯示八大功能區塊。（圖／翻攝 9to5Mac）
▲外媒曝光 Apple Watch 官方宣傳照，整體錶面增大 15% ， watchOS 5 作業系統於錶面顯示八大功能區塊。（圖／翻攝 9to5Mac）

稍早蘋果發布今（ 2018 ）年度新機的發表日程，定在 9 月 12 日。外媒搶先曝光兩款 5.8 吋及 6.5 吋的金色款 iPhoneXS 官方實機照。而傳聞將於本次新品發表會一併推出的 Apple Watch 4 ，從曝光的實機照可看出，呈現無邊框的超大錶面，所運行的 watchOS 5 作業系統於錶面有八大功能區塊，與前代相比，整體設計呈現截然不同的風貌。 

從 9to5Mac 曝光蘋果將於 9 月發布會發表的兩款新品官方照可見， Apple Watch4 最大的不同處在於放大的錶面，過去傳蘋果正在開發兩種尺寸的 Apple Watch ，令顯示器增加大約 15% ，而從曝光的圖像可見，蘋果透過大幅減少手錶顯示器周圍的邊框尺寸實現了此一目標。 

除了放大的錶面外，其採用的 watchOS 5 作業系統呈現出一個全新的錶盤介面，比起前代版本可顯示更多信息。在數位錶盤內外共有 8 個功能區塊，儘管目前尚無法見到完整的數字錶面，但可以確認蘋果利用更大的 Apple Watch4 顯示屏，放入更多功能於虛擬錶盤上。 

圖中還可看到側面按鈕和數位錶冠（ Digital Crown ）之間出現一個新的小孔，可能作為額外的麥克風來使用，並與配置的錶帶兼容，數位錶冠和側面按鈕都與現在的版本有很大不同。

等到 9 月 12 日蘋果發布新品會，屆時將釋出更多關於 Apple Watch Series 4 的細節。 

關鍵字apple watch series 4watchos 5iphonexs數位錶冠
小美國機票388元　直飛加州2萬主廚親自服務　中秋烤肉爽吃免動手

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan