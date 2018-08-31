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娛樂

遭批大牌！《延禧》吳謹言上火線謝罪　脫口這句網友火了

娛樂中心／綜合報導2018/08/31 16:36
▲中國女星吳謹言再談大頭症風波。（圖／翻攝吳謹言微博 , 2018.08.31）
▲中國女星吳謹言再談大頭症風波。（圖／翻攝吳謹言微博 , 2018.08.31）

28歲中國女星吳謹言因演出《延禧攻略》女主角「魏瓔珞」人氣爆棚，2011年出道的她拍過近20部電視劇、5部電影，但始終半紫不紅，直到《延》劇才聲名大噪，誰知日前被央視暗批大頭症，讓吳謹言緊急道歉滅火，事件看似落幕，近日她再談風波，又意外因一句話惹毛網友。


▲吳謹言因《延禧攻略》「魏瓔珞」一角爆紅。（圖／八大提供 , 2018.08.31）

央視節目《中國電影報導》日前因吳謹言團隊臨時換採訪地，讓他們被迫支付場地費，還以藝人「有了其他安排」為由縮短訪問時間，讓央視相當惱火，暗批吳耍大牌、失德，昨（30）日吳謹言接受《新浪娛樂》專訪時再度致歉，表示「因為是新人」，團隊每天都要處理許多工作才造成疏忽及誤會，「我希望大家可以包容一個新人，原諒我的這種態度」。


▲吳謹言再度為事件道歉。（圖／翻攝新浪娛樂 , 2018.08.31）

沒想到網友聽了耳刺，吐槽說：「妳還算新人？」「都出道10年了還說自己是新人」、「28歲了還新人？」「即使是新人就能這樣大搖大擺的欺負人？」還有人虧：「她算新人，娛樂圈大部分都是新人了」！


▲吳謹言這句話被網友吐槽。（圖／翻攝新浪娛樂 , 2018.08.31）


▲吳謹言的「新人說」被網友酸爆。（圖／翻攝新浪娛樂 , 2018.08.31）

關鍵字延禧攻略魏瓔珞吳謹言央視陸劇
萬芳公布高雄演唱會嘉賓　請他助陣HUSH回母校　為這件事整天空腹

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