水災過後關心食安與健康　潘孟安陪學童吃營養午餐

近日中南部豪雨成災使農產品重創，面臨開學日，連中小學生都很可能變成「另類災民」。屏東縣長潘孟安今(31)日中午特別前往海豐國小關切學生營養午餐，並與低年級學生一起享用美味午膳。

潘孟安表示，食安是民眾健康的最基本要求，成長發育中的孩子更需重視營養，因此，開學後到國小視察，除了瞭解當天菜色外，更希望學童都能吃的均衡健康、衛生安全。隨後一行到海豐非營利幼兒園關心幼兒學習狀況，讓初開學的小朋友感受到「縣長阿伯」滿滿的笑容與活力。



▲縣長潘孟安關切學生營養午餐，並在小朋友帶來的網球和旅遊記本上簽名留念。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）