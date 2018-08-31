水災過後關心食安與健康　潘孟安陪學童吃營養午餐

近日中南部豪雨成災使農產品重創，面臨開學日，連中小學生都很可能變成「另類災民」。屏東縣長潘孟安今(31)日中午特別前往海豐國小關切學生營養午餐，並與低年級學生一起享用美味午膳。
潘孟安表示，食安是民眾健康的最基本要求，成長發育中的孩子更需重視營養，因此，開學後到國小視察，除了瞭解當天菜色外，更希望學童都能吃的均衡健康、衛生安全。隨後一行到海豐非營利幼兒園關心幼兒學習狀況，讓初開學的小朋友感受到「縣長阿伯」滿滿的笑容與活力。
▲縣長潘孟安關切學生營養午餐，並在小朋友帶來的網球和旅遊記本上簽名留念。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）
▲午餐菜色是糙米飯、咖哩肉片、滷味豆干、炒青菜、蘿蔔排骨湯、水果香蕉。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）
潘孟安指出，目前該校營養午餐由中正國中中央廚房提供，菜色有專業營養師調配，食材由合格廠商供應，選用優質安全國產農產品，都是具有四章ㄧQ的認證標章食材，豬肉為屏東在地CAS肉品、蔬菜選用可溯源之農產品，並使用非基因改造豆製品。
▲縣長潘孟安到海豐國小非營利幼兒園關心幼兒學習狀況。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）
今天午餐菜色是白米飯、燉南瓜、滷肉和豆干、炒青菜、蘿蔔排骨湯、水果香蕉，本次因應中南部雨災影響，營養師適度調整以根莖類蔬菜及海帶等食材代替葉菜類，以變化不同菜色。校方表示，這學期開始由中正國中中央廚房供應學生營養午餐，不僅節省人事成本，還免去了營養午餐招標問題。
▲縣長潘孟安到海豐國小非營利幼兒園關心幼兒學習狀況。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）