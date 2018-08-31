NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

水災過後關心食安與健康　潘孟安陪學童吃營養午餐

記者陳宗傑／屏東報導2018/08/31 17:25
▲屏東縣長潘孟安與海豐國小2年級學生一起享用美味營養午餐。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）
▲屏東縣長潘孟安與海豐國小2年級學生一起享用美味營養午餐。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

近日中南部豪雨成災使農產品重創，面臨開學日，連中小學生都很可能變成「另類災民」。屏東縣長潘孟安今(31)日中午特別前往海豐國小關切學生營養午餐，並與低年級學生一起享用美味午膳。

潘孟安表示，食安是民眾健康的最基本要求，成長發育中的孩子更需重視營養，因此，開學後到國小視察，除了瞭解當天菜色外，更希望學童都能吃的均衡健康、衛生安全。隨後一行到海豐非營利幼兒園關心幼兒學習狀況，讓初開學的小朋友感受到「縣長阿伯」滿滿的笑容與活力。


▲縣長潘孟安關切學生營養午餐，並在小朋友帶來的網球和旅遊記本上簽名留念。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）


▲午餐菜色是糙米飯、咖哩肉片、滷味豆干、炒青菜、蘿蔔排骨湯、水果香蕉。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

潘孟安指出，目前該校營養午餐由中正國中中央廚房提供，菜色有專業營養師調配，食材由合格廠商供應，選用優質安全國產農產品，都是具有四章ㄧQ的認證標章食材，豬肉為屏東在地CAS肉品、蔬菜選用可溯源之農產品，並使用非基因改造豆製品。


▲縣長潘孟安到海豐國小非營利幼兒園關心幼兒學習狀況。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

今天午餐菜色是白米飯、燉南瓜、滷肉和豆干、炒青菜、蘿蔔排骨湯、水果香蕉，本次因應中南部雨災影響，營養師適度調整以根莖類蔬菜及海帶等食材代替葉菜類，以變化不同菜色。校方表示，這學期開始由中正國中中央廚房供應學生營養午餐，不僅節省人事成本，還免去了營養午餐招標問題。


▲縣長潘孟安到海豐國小非營利幼兒園關心幼兒學習狀況。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

關鍵字營養午餐食安海豐國小中央廚房潘孟安
參選高雄市長　陳其邁完成登記娃娃機店充斥　議員憂商圈商機流失

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan