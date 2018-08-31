NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

失智症非正常老化 3大跡象是早期警訊

中央社2018/08/31 16:27
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北31日電）許多人常認為失智只是正常老化，其實是錯誤觀念。國健署表示，失智症是種疾病，早期症狀包括重複做某件事、出現語言或書寫障礙、原本熟悉的事情全忘光，應儘早就醫治療。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，宣布9月「國際失智症月」活動起跑，號召民眾共同打造失智友善社區，讓台灣成為友善失智國度。

根據國際失智症協會統計，全球平均每3秒就有1人罹患失智症。衛福部民國100年到102年研究也發現，全台失智人口已超過26萬人，推估到了125年，全台失智人口將高達55萬人，是目前失智人口的2倍以上。

衛生福利部國民健康署王英偉署長指出，民眾對失智症的認識不足，有3大常見的錯誤認知，像是認為失智症是老化症狀之一、失智者都會伴隨失能問題，失智症患者無法自理生活等。

實際上，國內有9成以上失智症患者是住在家裡，只有約4成有失能問題，其餘沒有失能或是輕度失能的患者，只要透過身旁家人或親友協助，還是可以參與社區活動。

王英偉強調，失智症是疾病的一種，不是正常老化，若是輕度失智，患者還可以保有不錯的社交能力和生活技能，不需完全仰賴家人，及早治療也能減緩失智者退化速度，減輕照顧壓力。

他也提醒，早期失智症有3種常見警訊，例如記憶力減退影響日常生活，出現重複發問、重複購物或重複服藥，無論怎麼提醒也想不起來；出現言語表達或書寫有困難，像是無法清楚表達送信的人是郵差。

另外，也可能無法勝任原本熟悉的事務，像是長年處理家庭大小事的家庭主婦，突然不知道該怎麼幫家人準備晚餐等失智症警訊，皆非正常的老化現象，應盡快至精神內科或記憶門診接受進一步檢查和診斷。（編輯：陳怡璇）1070831

科懋展延Replagal經...川普否認白宮人事混亂 比喻...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan