失智症非正常老化 3大跡象是早期警訊

根據國際失智症協會統計，全球平均每3秒就有1人罹患失智症。衛福部民國100年到102年研究也發現，全台失智人口已超過26萬人，推估到了125年，全台失智人口將高達55萬人，是目前失智人口的2倍以上。

（中央社記者張茗喧台北31日電）許多人常認為失智只是正常老化，其實是錯誤觀念。國健署表示，失智症是種疾病，早期症狀包括重複做某件事、出現語言或書寫障礙、原本熟悉的事情全忘光，應儘早就醫治療。

衛生福利部國民健康署王英偉署長指出，民眾對失智症的認識不足，有3大常見的錯誤認知，像是認為失智症是老化症狀之一、失智者都會伴隨失能問題，失智症患者無法自理生活等。

實際上，國內有9成以上失智症患者是住在家裡，只有約4成有失能問題，其餘沒有失能或是輕度失能的患者，只要透過身旁家人或親友協助，還是可以參與社區活動。

王英偉強調，失智症是疾病的一種，不是正常老化，若是輕度失智，患者還可以保有不錯的社交能力和生活技能，不需完全仰賴家人，及早治療也能減緩失智者退化速度，減輕照顧壓力。

他也提醒，早期失智症有3種常見警訊，例如記憶力減退影響日常生活，出現重複發問、重複購物或重複服藥，無論怎麼提醒也想不起來；出現言語表達或書寫有困難，像是無法清楚表達送信的人是郵差。

另外，也可能無法勝任原本熟悉的事務，像是長年處理家庭大小事的家庭主婦，突然不知道該怎麼幫家人準備晚餐等失智症警訊，皆非正常的老化現象，應盡快至精神內科或記憶門診接受進一步檢查和診斷。（編輯：陳怡璇）1070831