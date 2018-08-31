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烏日媳婦盧秀燕到市場掃街拜票　展現誠意尋求支持

記者柳榮俊／台中報導2018/08/31 17:13
▲國民黨台中市長參選人盧秀燕來到烏日區市場掃街，民眾自行製作看板祝「高票當選」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.31)
▲國民黨台中市長參選人盧秀燕來到烏日區市場掃街，民眾自行製作看板祝「高票當選」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.31)

國民黨台中市長參選人盧秀燕今(31)日與市議員吳瓊華來到烏日區三民街市場掃街，並在前立委顏清標陪同下，前往烏日區農會拜訪。盧秀燕說，她是烏日的媳婦，一定不辜負烏日鄉親的期待，會好好的打拼，宣示屠宰場議題要尊重居民心聲。

盧秀燕回到夫家烏日區掃街，即使天氣微雨，受到烏日鄉親熱烈歡迎，也有許多親族友人主動來致意，讓盧秀燕感到十分溫暖；盧秀燕表示，由於選舉日期逼近，這兩個月主要都在掃街，透過頻繁的掃街，展現誠意尋求大家的支持。

盧秀燕說，林佳龍市長曾說要把烏日打造為副都心，結果四年過去了，鄉親只換來失望，盧秀燕承諾，若當選市長，會認真建設烏日，做出真正國際化的會展中心。

在掃街過程中，有民眾自行製作看板舉著祝盧秀燕「高票當選」，並送上包子與粽子，象徵「包中」，另一頭也有送上編織的香包粽及大蒜，祝福「凍蒜」。吳瓊華議員表示，盧秀燕很用心，特地回來烏日拜票，她與盧秀燕都是烏日的媳婦，一定不辜負烏日鄉親的期待，會好好的打拼。

掃街後，盧秀燕也在大甲鎮瀾宮董事長顏清標的陪同下，前往烏日區農會拜訪，受到理事長魏周森、總幹事楊義榮、常務監事張永田等人歡迎。


▲盧秀燕前往烏日區農會拜訪（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.31)

關鍵字盧秀燕烏日區農會顏清標
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