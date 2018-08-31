遊戲公司首度將台灣原創遊戲萬王之王幕後故事改編微電影

微電影出品人，始祖鳥互動娛樂CEO錢幽蘭，亦深受萬王創始者故事所打動，在取得遊戲代理後，便立即著手展開微電影拍攝的構想與規劃，希望能將這個台灣原創遊戲IP，其幕後的故事改編拍攝成微電影。錢總表示：「這款遊戲，背後有著一個真實而偉大的愛情故事，Ruby & Onyx這對夫妻彼此互相肯定、互相支持，打從心底的信任對方，共同完成這萬王之王最初的MUD，這個動人的故事，值得為其拍成微電影，讓《萬王之王3D》的玩家們在享受好玩的遊戲之餘，也知道這個富有意義的起源。最後也希望能鼓勵給辛苦的研發人員，向世界證明台灣研發實力是不容小覷的，只要堅持下去，就有可能實現夢想，影響全世界！」

《萬王之王3D》手遊中磅礡的西方奇幻風格，源自於22年前兩位清大學生之手，這一對情侶Ruby & Onyx在MUD文字遊戲時期，為了完成「分散式系統」的論文報告，設計了網路遊戲《萬王之王MUD》，突破在線人數的限制，充滿創意與想像的遊戲世界觀與玩法，備受廣大玩家歡迎，不僅成為經典，更對華人遊戲產業有著深遠影響，直到今日，《萬王之王3D》已成為一款讓韓國以數百萬美金高價搶購發行權的大型手遊！

微電影更邀請屢獲國際獎項肯定的廣告暨電影導演奚岳隆執導，演員路斯明、莫允雯飾演萬王夫婦，帶領觀眾回到遊戲最初的起點。從兩人相識相戀到克服重重困難與挫折，一手創造充滿魅力的萬王遊戲世界，而兩人也在現實世界締結姻緣，彷彿台灣版「一級玩家」，在虛擬與真實世界中找到了彼此，成為遊戲界的幸福傳奇！

奚岳隆導演：「越簡單的故事越動人，當初收到劇本，知道原本單純的遊戲到了2018年居然變成這麼大的手遊，其實內心是相當驚訝與感動的。這次會想要用最單純的方式拍出最純粹動人的故事，呈現平凡卻經典、渺小卻偉大的力量，也請大家期待這部屬於台灣人的微電影。」

路斯明和莫允雯兩人是第一次合作，對兩人而言都是過往戲劇經驗上的突破。路斯明分享這次要挑戰的萬王之父，在當時的背景，如果按照社會的期待進入竹科工作，也會有相當穩定的生活，但他卻有著極大的勇氣，堅持自己夢想，走在自己選定的道路上，最後終於站在幸福的這一邊。之前自己玩電玩時，往往都會特地去了解遊戲來源，但這一次可以大聲地告訴大家，台灣之光《萬王之王3D》這個故事是有背景有來源的，在玩的時候會更有意義，這也象徵著遊戲公司與劇組的用心經營。

而莫允雯這次擔綱的女主角，和以往美麗的形象比較不同，要挑戰不上妝戴眼鏡的理工女造型、以及出演大學生，這對她來說，都是演技上的挑戰與突破。幾次與拍攝團隊的接觸也感受到團隊的用心，光是要不要戴眼鏡這個造型，都討論了很久，就是希望能呈現出最真實男女主角的故事，以最樸素、最真實自然的樣貌來拍攝，也很期待和路斯明的合作，希望能帶給大家不一樣的感動。