川普否認白宮人事混亂 比喻如機器運轉順暢

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天堅稱，白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）突然離職與他的女兒伊凡卡無關，並反駁白宮一團混亂的說法，比喻白宮是「一部換過零件、運轉順暢的機器」。

麥甘身為通俄門案的關鍵證人，他的離去變成是川普政府深受打擊的解雇與辭職潮最新一例。「紐約時報」報導，在川普昨天推文宣布之前，麥甘對於自己將在秋天離職一事毫無所知。

先前一份見報的報告指出，麥甘向特別檢察官穆勒（Robert Mueller）提供的通俄案證詞，遠比川普和他律師所知深入得多。紐時報導，伊凡卡（Ivanka Trump）對此曾向川普強烈抱怨。