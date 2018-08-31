川普否認白宮人事混亂 比喻如機器運轉順暢

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天堅稱，白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）突然離職與他的女兒伊凡卡無關，並反駁白宮一團混亂的說法，比喻白宮是「一部換過零件、運轉順暢的機器」。
麥甘身為通俄門案的關鍵證人，他的離去變成是川普政府深受打擊的解雇與辭職潮最新一例。「紐約時報」報導，在川普昨天推文宣布之前，麥甘對於自己將在秋天離職一事毫無所知。
先前一份見報的報告指出，麥甘向特別檢察官穆勒（Robert Mueller）提供的通俄案證詞，遠比川普和他律師所知深入得多。紐時報導，伊凡卡（Ivanka Trump）對此曾向川普強烈抱怨。
川普今天在一系列推特貼文當中寫到，伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）「與所謂的『趕走』麥甘一事完全沒有關係」；「假新聞媒體故意這樣報導，其實大謬不然」！
川普說：「他們喜歡描繪白宮內部亂象，但他們明知道亂象根本不存在，有的只是一部換過零件因而『運轉順暢的機器』。」
在穆勒的調查當中，麥甘扮演若干案情的關鍵證人，包括川普開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（JamesComey）一事，以及司法部長塞申斯（Jeff Sessions）因迴避督導通俄案而與川普產生的緊張關係。
川普經常指責，通俄案調查刻意對他不利；但他也表示，他鼓勵所有幕僚對穆勒的調查坦白配合。
川普今天堅稱：「我對麥甘的決定，和刻意操弄的通俄門獵巫行動沒有任何一點關係。」（譯者：林宏翰/核稿：張佑之）1070831