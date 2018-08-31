六福莊豐如接任董事長後首露面 喊話不放棄「皇宮」招

儘管飯店業競爭激烈，不過，甫接任六福旅遊集團 (2705-TW) 董事長一職的莊豐如表示，絕對不會放棄六福皇宮這塊招牌和五星飯店的市場，仍會持續在北市找尋適合進駐的標的，接任董事長首要任務就是向員工信心喊話，不要因為短期挫敗受到影響。

莊豐如表示，目前集團其他事業體多半有不錯表現，如六福村、六福居，短中長期以體驗旅遊型態為發展主軸。

莊豐如也指出，就算飯店市場競爭激烈仍不放棄拓點計畫，不過，目前看到的市場出脫標的多以商旅為主，較不符合需求。

目前六福旅遊集團下擁有六福皇宮、六福客棧、六福莊和六福居等品牌，「這件事情不會改變」，儘管莊豐如無法表態明年開始是否能轉虧為盈，但透露「切割掉沈重的壓力，會有不同的變化」。