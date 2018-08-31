國民黨台東縣再傳分裂　鄺麗貞難當選但恐拉下饒慶鈴

國民黨再傳分裂，台東縣國民黨提名議長饒慶鈴角逐縣長大位，但前台東縣長鄺麗貞今(31)日突然委託他人登記參選縣長，讓藍軍台東陷入分裂，熟悉地方選情的人士分析，現在台東縣選情已經是五五波的狀態，鄺麗貞自己當選的機率不高，但是卻有能力可以拉下饒慶鈴。
藍營長期執政的「鐵票區」台東縣，當地的饒家、吳家與縣長黃健庭三方恩怨由來已久，在本次初選時就紛擾不斷，黨內一度傳出前縣長吳俊立與現任縣長黃健庭兩人組成「反饒陣線」，原住民立委廖國棟也堅持參加初選到底，雖然最後初選由饒慶鈴出線，但是也種下分裂的因子。
日前前總統馬英九到台東替饒慶鈴站台造勢，吳俊立也現身會場，外界以為藍軍整合順利，選情逐漸看漲，但是卻傳出鄺麗貞參選的消息；知情人士說，鄺參選口風極緊，而鄺麗貞是前縣長吳俊立的妻子，現任台東縣黨部主委吳秀華則是吳俊立的親妹妹，所以鄺麗貞參選一定與吳家的態度有千絲萬縷的必然關係。
知情人士指出，由於登記參選無法註銷，所以對國民黨最好的狀況就是鄺麗貞參而不選，也就是鄺麗貞雖參選，但是不做任何競選活動，這樣只會吸收到原本就不願投給饒慶鈴的游離選票，但若是鄺麗貞認真競選，雖然鄺本身當選機會不高，但是絕對有能力可以讓饒慶鈴落選。