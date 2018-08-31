國民黨台東縣再傳分裂　鄺麗貞難當選但恐拉下饒慶鈴

國民黨再傳分裂，台東縣國民黨提名議長饒慶鈴角逐縣長大位，但前台東縣長鄺麗貞今(31)日突然委託他人登記參選縣長，讓藍軍台東陷入分裂，熟悉地方選情的人士分析，現在台東縣選情已經是五五波的狀態，鄺麗貞自己當選的機率不高，但是卻有能力可以拉下饒慶鈴。

藍營長期執政的「鐵票區」台東縣，當地的饒家、吳家與縣長黃健庭三方恩怨由來已久，在本次初選時就紛擾不斷，黨內一度傳出前縣長吳俊立與現任縣長黃健庭兩人組成「反饒陣線」，原住民立委廖國棟也堅持參加初選到底，雖然最後初選由饒慶鈴出線，但是也種下分裂的因子。