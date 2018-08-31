伊朗出口全球庫存同時驟減 紐約油價漲破70美元關口

最新的 EIA 評估報告顯示原油、汽油與蒸餾油庫存意外驟滑，美國和伊朗的供應量減少，全球市場需求增加，紐約商品交易所 10 月 WTI 期貨價格在一個月內首次收於每桶 70 美元以上，攀上七週以來的高點。

紐約商品交易所 10 月 WTI 期貨價格今 (31 日) 日午旬小漲 0.03%，每桶 70.27 美元，站上 7 月 14 日以來的高點。

WTI 期貨價格攀上七週以來的高點。

紐約商品交易所 10 月 WTI 期貨價格在近一個月內首次收於 70 美元以上。TD Securities 全球商品策略主管 Bart Melek 表示，美國石油生產停滯不前，伴隨著強勁的美國經濟，以及對伊朗的制裁，促使原油價格保持高位。