娃娃機店充斥　中市議員憂商圈商機流失

台中市議會今進行財政經濟業務質詢。陳淑華質詢時指出，根據財政部的資料，有稅籍登記的娃娃雞，以新北市最多，其次就是台中市，有1千多家。陳淑華表示，看到娃娃機現象，娃娃機佔領商圈並不是原因，而是商圈的現象。究其原因，是因為店家關門，關了一間店，才會開一間娃娃機，所以台中市開了1千多家娃娃機店，代表著有1千多家的商店關門大吉。

娃娃機店目前如雨後春筍般地在各地開店。台中市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁，今(31)日在議會質詢時指出，台中市開了1千多家娃娃機店，代表著在商圈有1千多家的商店關門大吉，也代表著商圈的商機逐漸流失，呼籲市府要重視，並提出振興商圈的政策。

陳淑華說，娃娃機店凸顯很多的問題，包括影響商圈來客數、營業額減少的問題。例如娃娃機充斥的逢甲夜市，目前的營業額就逐年下降。她指出，商圈營業額下滑，除了娃娃機的影響外，主要還是台灣消費民眾態度的改變，對於商圈新鮮感消失，重覆性過高喪失吸引力；消費行為、消費模式的改變，網購取代了店面消費，虛擬通路替代部分實體通路。

陳淑華要求經發局積極向網路商城、電子商城招商，利用虛實合作或設置據點，整體來拉抬市面的消費。議員指出，不管是娃娃機的問題，或是新蟲蟲危機，市府都應提出妥善的規劃及防範措施，以免造成經濟或農業的危機。

張芬郁議員也建議市府，要有一套完整的政策，讓年輕人掌握正確資訊，避免一窩蜂投入開店。不僅是娃娃機現象，還有滿坑滿谷的加盟主問題也需要審視。

經濟發展局長呂曜志表示，娃娃機的問題，應從管理面做適度的規範，至於數量的問題，還是應遵照市場的機制。至於商圈振興，市府將進行新消費型態與趨勢調查，協助商圈正確轉型，盼有效輔導振興商圈發展。

至於議員建議，市府要有一套完整的政策，讓年輕人掌握正確資訊，避免一窩蜂投入開店。對此，呂曜志表示，目前有相關的課程輔導創業與經營，同時也與全市許多投入創業相關輔導的夥伴合作，盼能協助更多年輕人；而針對加盟體系的正確加盟資訊揭露，市府也將進一步了解掌握並會同法制局研議，確保相關權益保障。