NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

娃娃機店充斥　中市議員憂商圈商機流失

記者柳榮俊／台中報導2018/08/31 17:29
▲娃娃機店如雨後春筍般地在各地開店，議員建議，市府要有一套完整的政策，讓年輕人掌握正確資訊（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.31)
▲娃娃機店如雨後春筍般地在各地開店，議員建議，市府要有一套完整的政策，讓年輕人掌握正確資訊（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.31)

娃娃機店目前如雨後春筍般地在各地開店。台中市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁，今(31)日在議會質詢時指出，台中市開了1千多家娃娃機店，代表著在商圈有1千多家的商店關門大吉，也代表著商圈的商機逐漸流失，呼籲市府要重視，並提出振興商圈的政策。

台中市議會今進行財政經濟業務質詢。陳淑華質詢時指出，根據財政部的資料，有稅籍登記的娃娃雞，以新北市最多，其次就是台中市，有1千多家。陳淑華表示，看到娃娃機現象，娃娃機佔領商圈並不是原因，而是商圈的現象。究其原因，是因為店家關門，關了一間店，才會開一間娃娃機，所以台中市開了1千多家娃娃機店，代表著有1千多家的商店關門大吉。

陳淑華說，娃娃機店凸顯很多的問題，包括影響商圈來客數、營業額減少的問題。例如娃娃機充斥的逢甲夜市，目前的營業額就逐年下降。她指出，商圈營業額下滑，除了娃娃機的影響外，主要還是台灣消費民眾態度的改變，對於商圈新鮮感消失，重覆性過高喪失吸引力；消費行為、消費模式的改變，網購取代了店面消費，虛擬通路替代部分實體通路。

陳淑華要求經發局積極向網路商城、電子商城招商，利用虛實合作或設置據點，整體來拉抬市面的消費。議員指出，不管是娃娃機的問題，或是新蟲蟲危機，市府都應提出妥善的規劃及防範措施，以免造成經濟或農業的危機。

張芬郁議員也建議市府，要有一套完整的政策，讓年輕人掌握正確資訊，避免一窩蜂投入開店。不僅是娃娃機現象，還有滿坑滿谷的加盟主問題也需要審視。

經濟發展局長呂曜志表示，娃娃機的問題，應從管理面做適度的規範，至於數量的問題，還是應遵照市場的機制。至於商圈振興，市府將進行新消費型態與趨勢調查，協助商圈正確轉型，盼有效輔導振興商圈發展。

至於議員建議，市府要有一套完整的政策，讓年輕人掌握正確資訊，避免一窩蜂投入開店。對此，呂曜志表示，目前有相關的課程輔導創業與經營，同時也與全市許多投入創業相關輔導的夥伴合作，盼能協助更多年輕人；而針對加盟體系的正確加盟資訊揭露，市府也將進一步了解掌握並會同法制局研議，確保相關權益保障。

關鍵字娃娃機實體通路台中市議會逢甲夜市
關心食安　潘孟安陪學童吃營養午餐這夏聽她說　與她分享夏日生活趴

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan