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政治

蔡政府首度執行死刑　賴揆尊重法務部決定

記者林仕祥／台北報導2018/08/31 17:07
▲行政院長賴清德急上路的準公共化托育政策，引起全台私幼業者反彈，業者發表公開信「全國私幼一致決定，不加入準公共化！」讓制度面臨破局。（資料圖／林仕祥攝 , 2018.8.16）
▲行政院長賴清德急上路的準公共化托育政策，引起全台私幼業者反彈，業者發表公開信「全國私幼一致決定，不加入準公共化！」讓制度面臨破局。（資料圖／林仕祥攝 , 2018.8.16）

法務部今（31）日執行死囚槍決，對象是在民國103年在幼兒園外持刀殺死前妻，並擄走一名幼女燒炭奪命的李宏基，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，行政院尊重法務部的判斷跟決定。這也是蔡政府兩年來，第一起判死定讞、執行死刑的案件。 

李宏基在民國103年4月，在2名幼女就讀的幼兒園前持刀殺死前妻，並擄走一名幼女在車上燒炭自殺，兩人送醫急救後，李救回一命，幼女則在治療兩個月後仍不治身亡。當時一審高雄地院認為李有教化可能，殺妻部分判15年徒刑，殺女部分應處無期徒刑，褫奪公權終身。

但二審時，李宏基嗆與陳家的恩怨「不死不休」、「出獄必復仇」等話，被法官認為毫無悔意，殺妻跟殺女的判刑分別加重為無期徒刑與死刑。最後最高院於民國105年12月28日判處李宏基死刑定讞，這也是總統蔡英文上任後，第一起判死定讞的案件，隨著槍決執行，這也是蔡政府首度執行死刑的案件。

Kolas受訪表示，法務部有針對這件事情向行政院祕書長卓榮泰告知，卓榮泰後來向行政院長賴清德報告。卓榮泰被告知的時間約在3點半，幾乎與法務部執行死亡的時間同時。

Kolas轉述，賴清德得知消息時表示，行政院尊重法務部的判斷跟決定，在台灣的法治制度下，法務部衡量各式各樣條件後，所做的最後判斷，行政院都尊重。
 

關鍵字kolas賴清德李宏基行政院法務部laysha死刑
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