蔡政府首度執行死刑　賴揆尊重法務部決定

法務部今（31）日執行死囚槍決，對象是在民國103年在幼兒園外持刀殺死前妻，並擄走一名幼女燒炭奪命的李宏基，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，行政院尊重法務部的判斷跟決定。這也是蔡政府兩年來，第一起判死定讞、執行死刑的案件。

李宏基在民國103年4月，在2名幼女就讀的幼兒園前持刀殺死前妻，並擄走一名幼女在車上燒炭自殺，兩人送醫急救後，李救回一命，幼女則在治療兩個月後仍不治身亡。當時一審高雄地院認為李有教化可能，殺妻部分判15年徒刑，殺女部分應處無期徒刑，褫奪公權終身。