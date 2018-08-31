蔡政府首度執行死刑　賴揆尊重法務部決定

法務部今（31）日執行死囚槍決，對象是在民國103年在幼兒園外持刀殺死前妻，並擄走一名幼女燒炭奪命的李宏基，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，行政院尊重法務部的判斷跟決定。這也是蔡政府兩年來，第一起判死定讞、執行死刑的案件。
李宏基在民國103年4月，在2名幼女就讀的幼兒園前持刀殺死前妻，並擄走一名幼女在車上燒炭自殺，兩人送醫急救後，李救回一命，幼女則在治療兩個月後仍不治身亡。當時一審高雄地院認為李有教化可能，殺妻部分判15年徒刑，殺女部分應處無期徒刑，褫奪公權終身。
但二審時，李宏基嗆與陳家的恩怨「不死不休」、「出獄必復仇」等話，被法官認為毫無悔意，殺妻跟殺女的判刑分別加重為無期徒刑與死刑。最後最高院於民國105年12月28日判處李宏基死刑定讞，這也是總統蔡英文上任後，第一起判死定讞的案件，隨著槍決執行，這也是蔡政府首度執行死刑的案件。
Kolas受訪表示，法務部有針對這件事情向行政院祕書長卓榮泰告知，卓榮泰後來向行政院長賴清德報告。卓榮泰被告知的時間約在3點半，幾乎與法務部執行死亡的時間同時。
Kolas轉述，賴清德得知消息時表示，行政院尊重法務部的判斷跟決定，在台灣的法治制度下，法務部衡量各式各樣條件後，所做的最後判斷，行政院都尊重。