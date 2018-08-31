NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

加密貨幣校園瘋 Coinbase報告：18%大學生

鉅亨網2018/08/31 16:58
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

Coinbase 和廣告技術公司 Qriously 進行的一項調查顯示，由於學生對加密貨幣技術相當感興趣，不但熱衷研修相關課程以帶來就業優勢，也看好其未來發展，將近 18% 的學生表示擁有比特幣或其他加密貨幣。該調查發現比特幣正依循網際網路和社交媒體 (臉書) 等其他科技相同模式被學生廣泛地採用。

這項調查目標是針對世界排名前 50 強大學和美國 675 名大學生，該研究發現，18% 的學生擁有比特幣或其他加密貨幣，是一般人族群的兩倍。17% 的人表示他們認為他們對加密貨幣和區塊鏈的非常了解。

A
18% 的學生表示擁有比特幣或其他加密貨幣。(圖：Coinbase)

針對世界排名前 50 強大學調查發現，42% 的大學提供至少一門關於區塊鏈或加密貨幣的課程，26% 的大學生表示他們想參加加密貨幣課程。

該研究的重點是 2018 年為大學生提供的課程，研究發現史坦福大學 (Stanford University) 提供的課程最多，高達 10 門課程。

史坦福大學的博士生 Benedikt Bunz 表示，學生非常熱衷加密貨幣，因為加密貨幣和密碼學方面的專家，未來很難找不到工作。

這項調查也對 7 月倫敦帝國理工學院發表的研究表示讚賞，該研究合理推算發現：比特幣和其他加密貨幣即將成為「下一個」主流支付形式。

帝國的博士 Zeynep Gurguc 表示：「新的支付系統或資產類別不會在一夜之間出現，但值得注意的是若我們成功地克服了六個挑戰，即可擴展性、可用性、監管、波動性、獎勵和隱私，那麼加密貨幣與加密資產成為主流，自然就是下一個目標。」

大學生通常被視為文化和科技變革的領頭羊。臉書 (FB-US) 現在是世界最大的社群網路媒體，最初只對學生開放，並且在影響高年齡族群之前，己被全世界青年廣泛採用。

更早之前 1980 年代網際網路，主要被學生、學者和大學機構用於在後來商業化之前分享研究，如今加密貨幣也在校園崛起，這群年輕的新生力預料將帶動加密貨幣未來的發展趨勢。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字大學生coinbase比特幣臉書加密貨幣headline
六福莊豐如接任董事長後首露...科懋罕病藥品 經銷合約展延...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan