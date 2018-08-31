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看準俄羅斯旅客商機 圓山董座促踩線團來台

中央社2018/08/31 16:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北31日）看準俄羅斯旅客來台商機，圓山大飯店董事長張學舜今天受訪時表示，已經邀請俄羅斯旅遊業者及媒體來台踩線，預計9、10月來台感受台灣之美。

圓山大飯店總經理楊守毅日前赴俄羅斯參與旅展，獲俄羅斯旅遊業者及旅客好評，而圓山大飯店後續也積極安排俄羅斯美食節，強化雙方交流。

圓山大飯店董事長張學舜今天邀請媒體茶敘，他表示，在圓山大飯店團隊積極規劃，以及觀光局及觀光協會支持下，已經敲定將在9、10月邀請俄羅斯旅行業者及媒體來台踩線，預計會有4梯次，將探訪台北、日月潭、高雄、墾丁及台東知本等城市。

他表示，這次踩線團旅遊業聯盟分別包括來自海參崴的Fregat Aero、莫斯科的Quintatour、ChunaTravel和莫斯科及遠東地區業者KBC Communication，其中這些旅行業者聯盟旗下還有數十到上千家旅行社，相信能帶動俄羅斯人赴台灣旅遊潮。

他指出，根據法國市調公司調查，2016年俄羅斯出境旅遊每人在海外平均花費是1000歐元（約新台幣3萬6000元）至1700歐元（約新台幣6萬1205元），這次踩線團來台，俄羅斯業者還特別要求走訪台東知本溫泉，感受溫泉的美好。

他同時也呼籲，去年俄羅斯來台人次僅9226人次，主要以商務旅客為主，相較鄰近泰國有134萬人次，越南、香港也都超過50萬人次，台灣應積極開發俄羅斯市場，盼政府能放寬簽證，航空公司能開拓直飛航班，才能帶進更多俄羅斯觀光客。（編輯：陳怡璇）1070831

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