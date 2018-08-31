中秋烤肉飯店主廚親自服務　超厚牛舌、啤酒雞無限吃

中秋節幾乎家家戶戶必有的活動「烤肉」，事前準備食材、事後還要打掃清理，讓不少人近年來會選擇到燒烤店慶祝。飯店業者中秋節前夕升級自助餐設備，推出燒烤主題美食節，多國特色料理無限吃，還有飯店主打池畔烤肉派對，吃飽喝足的享受中秋節夜晚。



▲探索廚房在全新升級的燒烤區主打地中海、巴西及亞洲特色料理。（圖／台北寒舍艾美酒店）