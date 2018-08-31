中秋烤肉飯店主廚親自服務　超厚牛舌、啤酒雞無限吃

中秋節幾乎家家戶戶必有的活動「烤肉」，事前準備食材、事後還要打掃清理，讓不少人近年來會選擇到燒烤店慶祝。飯店業者中秋節前夕升級自助餐設備，推出燒烤主題美食節，多國特色料理無限吃，還有飯店主打池畔烤肉派對，吃飽喝足的享受中秋節夜晚。
▲探索廚房在全新升級的燒烤區主打地中海、巴西及亞洲特色料理。（圖／台北寒舍艾美酒店）
▲探索廚房設備升級，推出燒烤主題美食節，多國特色料理無限吃。（圖／記者陳致宇攝）
▲地中海區域以天然原味輔以辛香料點綴聞名，香料烤牛肉串吃起來軟嫩鹹郁。（圖／記者陳致宇攝）
▲巴西交融多元民族文化，具有豪邁繽紛的移民料理風情，像是啤酒烤雞就是一道特色美食。（圖／記者陳致宇攝）
▲辣勁撲鼻誘人的辣味醬烤豬腱骨，實現每個人大口吃肉的滿足感。（圖／記者陳致宇攝）
台北寒舍艾美酒店人氣自助餐廳「探索廚房」， 9 月 7 日至 10 月 7 日推出「寰味探尋．燒烤盛典」美食節，在全新升級的燒烤區主打地中海、巴西及亞洲特色料理，包含赤味噌烤牛舌、鳳梨蒲燒鰻、烤豬肋排、巴西啤酒烤雞、香料烤牛肉串等，通通無限量供應。
▲台北國賓大飯店舉辦池畔 BBQ 烤肉派對，提供海陸炭烤料理。（圖／台北國賓大飯店）
台北國賓大飯店則宣布於 9 月 22 日當晚舉辦池畔 BBQ 烤肉派對，以蒙古烤肉為主，提供海陸炭烤與多樣冷盤、熱食、甜點、無限暢飲的啤酒飲料，今年還有新鮮在地小農生菜沙拉及愛玉冰，即使吃多了也不怕有負擔。
▲美麗信花園酒店池畔烤肉饗宴，提供碳烤波士頓龍蝦、現開澎湖極鮮生蠔等美食。（圖／美麗信花園酒店）
美麗信花園酒店同樣舉辦池畔烤肉饗宴， 9 月 22 、 23 日晚上登場，提供碳烤波士頓龍蝦、現開澎湖極鮮生蠔、現切頂級美國肋眼、碳烤法式羊肩排、碳烤伊比利豬肉串等美食，現場另有檸檬氣泡飲、鮮搾西瓜汁、酒精飲料無限暢飲。
▲圓山飯店餐點主打香烤澎湖全羊，同時邀請搖滾樂團 Surprise Band 現場演出。（圖／圓山飯店）
圓山飯店除了於 9 月 22 日晚上舉辦烤肉派對外，更邀請搖滾樂團 Surprise Band 現場演出，餐點主打香烤澎湖全羊，以及現烤澎湖活生蠔、照燒軟絲、鹽烤大白蝦、新疆羊肉串等， 9 月 5 日前預訂享 9 折優惠。
▲太魯閣晶英酒店大手筆推出住房加贈免費 BBQ 體驗。（圖／太魯閣晶英酒店）
太魯閣晶英酒店大手筆推出住房加贈免費 BBQ 體驗， 9 月 24 日中秋節當天免費於頂樓戶外池畔提供烤肉、時蔬、甜點，也規畫趣味中秋節活動，包含大哥哥大姐姐話中秋、柚香防蚊液 DIY 等，在峽谷環抱下體驗不一樣的中秋樂趣。
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