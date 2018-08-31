中嘉交易案 NCC9/25開聽證會

（中央社記者朱則瑋台北31日電）中嘉交易案，林堉璘宏泰教育文化公益基金透過投資公司出資近5成，NCC將在9月25日召開聽證會，除了買賣雙方代表都將出席，金管會、教育部及法務部也會派人參與。
中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權，總交易金額新台幣515億元，這是中嘉第四度出售。
這次交易案中，林堉璘宏泰教育文化公益基金透過璽兆與銓陞投資公司出資近5成，其他出資人包括達勝集團董事長郭冠群、前東森總經理陳繼業、弘倉有限公司董事陳榮泉、小三美日共同創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良、文創業者呂榮吉、達勝集團董事黃清苑及林秀玲等。
國家通訊傳播委員會（NCC）為了蒐集各界意見，當作審查參考，將陸續辦理專家諮詢、公聽會、聽證會。NCC14日召開公聽會，蒐集各界意見後，今天公告將在9月25日召開聽證會。
根據NCC公告內容指出，當天會邀請郭冠群、王美文、陳榮泉、陳繼業、許書林、余彥良、呂榮吉、黃清苑、林秀玲等利害關係人出席，鑑定人部分則會找教育部、法務部、金融監督管理委員會、公平交易委員會代表及NCC聘請的專家學者出席。
聽證會議題包括市場秩序與公共利益、公司經營管理與未來營運規劃、及投資架構三大主軸。聽證會內容將依行政程序法第107條作為行政處分依據，而聽證會也開放一般民眾表達意見，民眾9月15日前可向NCC提申請書。
NCC表示，聽證會結束後，統整外界意見想法，開始對申請內容做實質審查，審查重點會放在投資架構、資金來源、有無觸及黨政軍條款等，對市場競爭的影響也會一併納入考量。（編輯：黃國倫）1070831