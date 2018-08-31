中嘉交易案 NCC9/25開聽證會

（中央社記者朱則瑋台北31日電）中嘉交易案，林堉璘宏泰教育文化公益基金透過投資公司出資近5成，NCC將在9月25日召開聽證會，除了買賣雙方代表都將出席，金管會、教育部及法務部也會派人參與。

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權，總交易金額新台幣515億元，這是中嘉第四度出售。

這次交易案中，林堉璘宏泰教育文化公益基金透過璽兆與銓陞投資公司出資近5成，其他出資人包括達勝集團董事長郭冠群、前東森總經理陳繼業、弘倉有限公司董事陳榮泉、小三美日共同創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良、文創業者呂榮吉、達勝集團董事黃清苑及林秀玲等。