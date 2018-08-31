潭子區長遭糾舉沒事　中市議員批黑狗偷吃白狗擔罪

台中市議會今進行財政經濟部分業務質詢。蕭隆澤在質詢時，首先詢問主計處長蔣建中，潭子區劉區長在神岡，龍井，梧棲等公所任職時時，共有多少違法的開支被台中市審計處糾正或被剔除。

潭子區長劉俊信因事先未編列預算就購置腳踏車，日前遭到審計部糾舉。市議員蕭隆澤、陳淑華今(31)日在議會質詢時指出，劉區長遭糾舉至今沒有事，反而是主計單位下屬遭懲處，「殺人的還可以升官發財，這是什麼政府看不下去了。」議員要求政風處、主計處儘速啟動調查，還原真相。

蔣建中答詢表示，審計部目前提出二項剔除事項，包括購買腳套車，以及製作員工制服等。減列的有很多，主要的是四項不當的旅遊活動，以及減列經常門、資本門不宜現象。

蕭隆澤接著質詢，如果其他28區都比照潭子區長這種作法，市府將如何處理。蔣建中答覆，他相信其他區對於審計處的報告都已經了解了，他們一定不敢做了。

蕭隆澤說，據了解，區公所的主辦及會計主任都遭到處分。但是主任不是有向劉區長表示過意見嗎？人又不是他們殺的，卻要他們負責任。這樣子對同仁有什麼公平正義？殺人的沒事，又可升官發大財，這是什麼政府？他真的是看不下去了！而且對於議員的態度傲慢，那乾脆就不用設議會，設議事局就好了。

蕭隆澤請副市長張光瑤一定要向市長報告，市府有一位超級大的區長，不肯遵守預算法、又不聽長官的勸導，不甩審計處糾正，升官又發財，又不用負法律責任，這樣不只是社會觀感不好，對市長也產生很大的誤會，更會影響到年底的選情。他要求政風處、主計處儘速起動調查、還原真相。

陳淑華議員則表示，潭子區長在這麼短的時間用了這麼多的錢，辦了這麼多的活動，反觀對於照顧弱勢族群經費，卻是斤斤計較，真的不了解市府在預算編列及執行的標準是什麼。

張光瑤副市長則答覆，市府已經請民政局長要求一下劉區長修正不適當的態度。至於預算部分，區公所的預算不會影響到社福的預算。