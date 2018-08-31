C-LAB首波展演起跑 認識空總的前世今生

過去這一大塊地是農業區，日治時期後成為台灣總督府工業研究所，國民政府來台後基於軍事需求，又在1950年改為中華民國空軍總司令部，直至2012年空軍遷出，對於一般民眾而言，是陌生又難以接近的地方。

座落台北大安區精華地段，占地7公頃的「台灣當代文化實驗場」，前身是空軍總司令部，去年由文化部承接後，由營運團隊「台灣生活美學基金會」規劃運作成「台灣當代文化實驗場」，要將其打造成公眾文化參與的實驗空間。

（中央社記者汪宜儒台北31日電）甫於18日啟動的「台灣當代文化實驗場C-LAB」推出第一波展演活動，分別是9月1日開展的「時間另類指南」與9月8日起跑的「夏日青年藝術藝術節：玩聚場」。

在策展人游崴與高森信男的規劃下，召集11組藝術家的作品構成「時間另類指南」展覽，有姚瑞中與彭一航的攝影作品「廢墟迷走-西線無戰事：空總」，許家維的台灣總督府工業研究所當代錄像，研究者蕭伊伶的田野調查資料，還有作家駱以軍以舊空總場域創作的短篇小說「迷宮」等。

展覽另搭配聲音藝術家、實驗音樂家的現場演出，以及工作坊等活動，高森信男說：「藉著不同的展覽內容與形式，讓人能了解這個地方的前世今生，某個程度上，這些藝術家扮演的就是導遊的角色。」

9月8日起跑的「夏日青年藝術藝術節：玩聚場」由導演鴻鴻策展，他說，台灣社會目前面臨轉型劇烈期，生活需要更多想像力與勇氣，以及大膽的遊戲精神。因此整個藝術節以「遊戲」為核心，藉著參與式藝術的觀賞與體驗、市集、直播等方式，將整個基地打造成大人小孩都能一起玩的空間。

透過藝術節的各項活動，鴻鴻也試圖打破傳統空間場域的既定印象與氛圍，包括要在大禮堂裡放映電影、特色馬戲與舞蹈演出，改變嚴肅的空間氛圍；肅穆的戰情大樓與兩側平整草地，將成為薩克斯風演出舞台與野餐分享場地。（編輯：陳怡璇）1070831