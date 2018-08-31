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影／顎骨呼吸道拉提手術　有效解決打鼾困擾

記者許高祥／高雄報導2018/08/31 19:48
▲醫師陳裕豐自美國引進各項全方位睡眠手術，解決患者長年的打鼾困擾。（圖／記者許高祥攝）
▲醫師陳裕豐自美國引進各項全方位睡眠手術，解決患者長年的打鼾困擾。（圖／記者許高祥攝）

台灣約有7成民眾有打鼾的困擾，而打鼾是阻塞性呼吸中止的警訊。國內第一位接受過整形外科、耳鼻喉科、及口腔顎面外科跨領域訓練的醫師陳裕豐表示，患者可透過顎骨呼吸道拉提手術(MaxilloMandibular advancement)、達文西機器手臂手術(Robotic surgery)、懸雍垂顎咽整形術（Uvulopalatalpharyngealplasty，UPPP)、上顎骨引導擴張術(Distraction Osteogenesis of maxilla expansion)等手術方法來治療，再搭配睡眠鎮靜誘導下內視鏡檢查(DISE)，並且依照病人不同的嚴重程度，用阻塞方式及解剖構造來給予病人高成效全方位的精準醫療，以降低患者的疼痛。

醫師陳裕豐的執業範圍從原本單純治療牙齒，讓病人順利進食；會演變成治療睡眠障礙醫療，緣自五年前當時遇到一位顎骨手術病人，因術後抱怨出現打鼾症狀。當時他心中常常暗自懷疑，將顎骨移動後是不是會造成另一個問題？於是遠赴美國史丹佛大學睡眠中心接受國際知名睡眠手術權威、台裔美籍教授柳勇全(Stanley Yung-Chuan Liu)的指導，最後才把各項「全方位睡眠手術」引進台灣為患者治療。

一位32歲的患者李先生，因為被太太抱怨鼾聲如雷，使她無法入眠，於是接受了鼻中隔整形術及下鼻甲縮減術，並且合併微創型懸雍垂顎咽喉整形術，保留肌肉組織以減少術後疼痛，術後鼾聲不再，太太反倒覺得奇怪不適應。但也由衷感謝透過陳裕豐的睡眠手術後，讓她自此後每晚都能安穩不受干擾的一夜好眠，而且先生白天精神也比以前好了許多。

據統計，超過40萬的病人會有阻塞性睡眠呼吸中止症，男性是女性的2倍。因阻塞而導致睡覺吸不到氣，身體一直處在缺氧的狀態，容易引發中風、心血管疾病甚或是增加猝死的可能。睡眠呼吸中止症可分為內科及外科治療，內科療法是讓患者戴上特製的呼吸器(CPAP)，將睡覺時所出現的塌陷呼吸道吹開。外科療法則是根據病人不同的阻塞部位，藉由手術方式改變阻塞結構。病人配戴呼吸器後，如果無法順從內科治療時?，可以接受睡眠手術的評估與治療。


▲透過儀器篩檢，若無法從內科治療時，可以接受睡眠手術的評估與治療。（圖／記者許高祥攝）

　　

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