蔡政府死刑首例！李宏基槍決伏法　法務部：一槍斃命

蔡英文政府上任 2 年多以來，今（ 31 ）日首度執行死刑，殺害前妻與女兒的李宏基今（ 31 ）日正式伏法。法務部隨即舉行記者會說明，下午 3 時 37 分，死刑犯李宏基一槍斃命，相關決策由法務部獨力完成，與選舉將屆以及政治考量無關，也不知道今天是蔡英文總統的生日。陳明堂並呼籲國人要有正確觀念，駁斥「殺一個人不會被判死刑、被判死刑也不會被執行」的說法。
法務部次長陳明堂證實，死刑犯李宏基今日下午 3 時 37 分槍決伏法，只開一槍即確認往生。陳明堂強調，法務部是在窮盡所有救濟途徑等措施後，審慎執行死刑，兼顧社會正義與人權保障。他指出，雖然廢除死刑是國際上趨勢，也是法務部長期努力方向，不過沒有落實時間表，未來將逐步凝聚民意共識消彌疑慮，在有合理替代方案下，檢討廢除死刑。
針對外界質疑，蔡政府一直不願意執行死刑，是在年底選戰逼進的壓力下臨時決定將李宏基槍決。陳明堂則澄清，死刑執行全屬法務部長權責，沒有任何選舉或政治考量，也不知道今天正好是蔡英文總統的生日。
面對國內外廢死團體可能因此不滿，陳明堂指出，法務部必須保障大多數善良百姓的安全與福祉，將持續與國內外主張廢除死刑團體繼續溝通，明瞭我國依法行政立場。他並呼籲國人不要有錯誤觀念，駁斥「殺一個人不會被判死刑、被判死刑也不會執行」觀念，維護國家社會與治安安定。