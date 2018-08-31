蔡政府死刑首例！李宏基槍決伏法　法務部：一槍斃命

蔡英文政府上任 2 年多以來，今（ 31 ）日首度執行死刑，殺害前妻與女兒的李宏基今（ 31 ）日正式伏法。法務部隨即舉行記者會說明，下午 3 時 37 分，死刑犯李宏基一槍斃命，相關決策由法務部獨力完成，與選舉將屆以及政治考量無關，也不知道今天是蔡英文總統的生日。陳明堂並呼籲國人要有正確觀念，駁斥「殺一個人不會被判死刑、被判死刑也不會被執行」的說法。

法務部次長陳明堂證實，死刑犯李宏基今日下午 3 時 37 分槍決伏法，只開一槍即確認往生。陳明堂強調，法務部是在窮盡所有救濟途徑等措施後，審慎執行死刑，兼顧社會正義與人權保障。他指出，雖然廢除死刑是國際上趨勢，也是法務部長期努力方向，不過沒有落實時間表，未來將逐步凝聚民意共識消彌疑慮，在有合理替代方案下，檢討廢除死刑。