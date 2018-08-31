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icash2.0卡　9月起可用於高市公車系統

記者許高祥／高雄報導2018/08/31 17:37
▲icash2.0聯名卡明日起可於高市公車系統使用。（圖／記者許高祥攝）
▲icash2.0聯名卡明日起可於高市公車系統使用。（圖／記者許高祥攝）

9月1日起，高雄鄉親可嗶愛金卡(icash2.0)搭高雄市公車了。高市府交通局表示，愛金卡(icash2.0)已通過上線認證，預計明(1)日起可以使用一般icash2.0搭乘高雄市公車，愛金卡公司還舉辦優惠活動，每次搭乘公車可獲得OPENPOINT 300點，點數可至7-ELEVEN等商店兌換好康商品。

交通局長黃萬發指出，繼一卡通、悠遊卡、Happy Cash之後，愛金卡(icash2.0)也加入高雄市公車的服務行列，國內四家電子票證都能在高雄市公車系統使用，提供市民朋友更多元的電子票證選擇。

愛金卡公司表示，為慶祝加入高雄公車服務行列，2018年9月30日前持icash2.0搭乘高雄市公車，每趟最多贈送600點OPENPOINT(一般icash2.0、聯名卡贈300點，手機icash2.0、icash數位學生證贈600點)，回饋給持卡人使用，600點OPENPOINT可兌換7-ELEVEN現金抵用券2元、5000點可兌換1杯CITY CAFE中杯美式咖啡(市價35元新台幣)，歡迎民眾多多持愛金卡(icash2.0) 搭乘高雄市交通工具，即可輕鬆累積點數，優惠兌換生活用品。

交通局表示，使用icash2.0搭乘高雄公車，跟其它三家票證公司一樣，可享有「市區公車一日兩段吃到飽」、「搭公路客運最高自付額60元」、「捷運轉乘公車現折3元」等優惠，刷icash2.0搭公車以每次回饋600點為例，搭9次即贈送中杯美式咖啡1杯;持Hapyy Cash搭高雄市公車扣款每累積100元也可得HAPPY GO 1點。另有「市區公車優惠月票479元/學生月票399元」。

另外交通局提醒，搭配使用手機「高雄iBus」APP，快速查詢公車即時動態，減少候車時間。相關活動訊息請上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。另外交通局也提醒，搭乘公車記得上下車都要刷卡，才不會被鎖卡。


 

關鍵字icash2.0高市府交通局愛金卡高市公車
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