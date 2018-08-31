icash2.0卡　9月起可用於高市公車系統

9月1日起，高雄鄉親可嗶愛金卡(icash2.0)搭高雄市公車了。高市府交通局表示，愛金卡(icash2.0)已通過上線認證，預計明(1)日起可以使用一般icash2.0搭乘高雄市公車，愛金卡公司還舉辦優惠活動，每次搭乘公車可獲得OPENPOINT 300點，點數可至7-ELEVEN等商店兌換好康商品。

交通局長黃萬發指出，繼一卡通、悠遊卡、Happy Cash之後，愛金卡(icash2.0)也加入高雄市公車的服務行列，國內四家電子票證都能在高雄市公車系統使用，提供市民朋友更多元的電子票證選擇。