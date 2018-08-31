桃園環科自設太陽光電 年發電220萬度

（中央社記者邱俊欽桃園31日電）桃園市觀音區的桃園環保科技園區中的8成廠商，響應「自己的電自己發」綠能政策，於廠區屋頂設置太陽能發電設備，年發電量約220萬度，已成為桃園首座全綠能工業區。

桃園市政府環境保護局今天表示，在環保局積極倡導與協助下，環保科技園區的廠商響應設置太陽能發電設施，如今已有近8成、共14家廠商完成自主裝設太陽能發電設備。

環保局長沈志修表示，為了節能減碳，環保局從民國104年起積極推動綠能政策，率先推動公有建築物裝設太陽能屋頂；106年實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，要求一定契約容量以上的用電大戶，應設置一定比例的綠能設備；桃園市至今已有126處機關學校完成安裝太陽能屋頂設備；桃園市在106年也設立了全國第一口光電埤塘。