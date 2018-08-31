NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

桃園環科自設太陽光電 年發電220萬度

中央社2018/08/31 16:45
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者邱俊欽桃園31日電）桃園市觀音區的桃園環保科技園區中的8成廠商，響應「自己的電自己發」綠能政策，於廠區屋頂設置太陽能發電設備，年發電量約220萬度，已成為桃園首座全綠能工業區。

桃園市政府環境保護局今天表示，在環保局積極倡導與協助下，環保科技園區的廠商響應設置太陽能發電設施，如今已有近8成、共14家廠商完成自主裝設太陽能發電設備。

環保局長沈志修表示，為了節能減碳，環保局從民國104年起積極推動綠能政策，率先推動公有建築物裝設太陽能屋頂；106年實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，要求一定契約容量以上的用電大戶，應設置一定比例的綠能設備；桃園市至今已有126處機關學校完成安裝太陽能屋頂設備；桃園市在106年也設立了全國第一口光電埤塘。

沈志修表示，桃園環保科技園區中有高達8成廠商響應「自己的電自己發」綠能政策，於廠區屋頂設置太陽能發電，年發電量約220萬度，已成為桃園首座全綠能工業區。

部分園區廠商表示，環保科技園區以自身的成功範例，帶動其他工業區共同投入綠能設施，不僅可以發電，還能有效降低廠房內溫度，節省空調成本，及延長屋頂建材壽命，可謂一舉多得。（編輯：陳怡璇）1070831

泰舉辦台灣形象展 數位電商...看準俄羅斯旅客商機 圓山董...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan