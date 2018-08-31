高市秘書處　即日起正名為「行政暨國際處」

展現高雄市政府「迎向世界。走上國際」的市政發展方向，高雄市政府秘書處自9月起正名為「行政暨國際處」，清楚定調邁向國際是高雄不走回頭路、大步向前的發展目標。今(31)日上午舉辦正名儀式，並同時為結合新處銜與「國際高雄。迎上浪頭」新門首揭幕。

活動由市府副市長蔡復進主持，美國在台協會（AIT）高雄分處樂美瓏副處長、日本台灣交流協會高雄事務所中郡錦藏所長、高雄市韓人會趙在郁理事長、高雄美國商會Brain會長等國際貴賓及中山大學鄭英耀校長、市府副秘書長及局處首長等都出席共襄盛舉。

蔡副市長表示，今後「行政暨國際處」就是高雄市政府國際發展專責機關，除整合本府跨局處國際業務，強化和姊妹市、友好城市互動外，更要創造與國際城市更多面向的交流與互惠。行政暨國際處陳瓊華處長承諾，行政服務上，做大也做小，所有的行政服務和經營不只是不停水不停電不缺人，也要更有願景和價值。「國際」發展上，行政暨國際處扮演高雄在國際上的業務員，開拓、經營和服務姐妹市與所有國際客戶，行銷高雄的觀光、教育、產業、文化到國際上，在國家外交辛苦的時刻，行政暨國際處要更努力把高雄品牌推到國際上。

陳瓊華指出，從2009世界運動會、2013亞太城市高峰會、2016港灣城市論壇、2017生態交通全球盛典、2018台灣國際遊艇展，以及即將來臨的2018全球港灣城市論壇、2018 IESF世界電競錦標賽，高雄市跨局處努力以實質議題展現高雄走向國際的能力與決心，也帶動海外城市認識高雄、與高雄結盟，此時正名不是單一局處的事，是所有局處共同努力的成果。

行政暨國際處表示，原秘書處近幾年以「愈在地。愈國際」的方式行銷高雄，突顯高雄在國際間的識別度，與高雄大專院校合作國際學生服務工作，創辦高雄國際學生聯合大迎新、國際學生就業與實習媒合、鼓勵姊妹市青年來高雄的「我是高雄實習生」，到為爭取更多國際合作與行銷，每年由市府秘書長率領市府團隊向國際媒體、姐妹市代表、國際使節團舉行「國際高雄-全球說明會」，原秘書處以更積極的動作打開高雄面對國際的大門，外交困境中，高雄對外的城市締盟屢有佳績，目前已有32個姊妹及友好城市，並與多個國際城市簽署MOU，進行更多官方與非官方的實質互惠與交流，另外也正與幾個城市進行締盟前置作業中，「行政暨國際處」會創造更多高雄與國際的交流、合作，也讓台灣在國際上更實質存在。

正名儀式由原秘書處同仁「完全自製」代表泰國、韓國、日本與西班牙等國的精彩舞蹈開場，並播放各界祝福影片，再以台灣古禮‘ㄕㄜ‘圓仔方式，邀請副市長及在場來賓、同仁一起搓湯圓，並為以高雄城市天際線、高雄迎向國際的海洋波浪融入設計的新門首「國際高雄。迎上浪頭」揭幕。現場也備有多國節慶美食鬥鬧熱，以多國節慶的歡樂祝福「行政暨國際處」，在活動中展現高雄多元融合的國際文化。