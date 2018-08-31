獨家／民進黨團呼籲淹水補助「速優寬簡」 　李孟諺回應

823豪雨釀災重創南台灣，台南災情遍野，風雨已歇，但災後重建正要開始。民進黨台南市長參選人黃偉哲總部發言人郭國文、邱莉莉、蔡旺詮，以及同黨籍市議員及參選人，今（31）日召開記者會，向市府呼籲對災損補助標準從寬認定、補助金額從優、補助作業時間從速、補助流程從簡，市府應盡全力協助，盡快讓受災戶回復正常生活。

記者會上，各市議員及參選人都提出自身選區的親身經驗及建議。郭國文表示，下周起，黃偉哲競選總部會針對五大治水區域，實地勘查，提出治水政策觀點，以及強化台南的治水方略；邱莉莉指出，除前述從寬從優從速從簡之訴求，針對路面毀損、路基掏空，也要求市府全面檢查；時序進入登革熱旺季，水災後更要嚴加預防登革熱疫情。

台南市代理市長李孟諺接受NOWnews今日新聞獨家專訪表示，不只是民進黨團有此要求與期待，行政院也在相關災防的會議上要求，從速從優從寬，包括農業的補助，各公所各科都總動員，針對農業的災損進行清查，以最快的時間將中央的補助款發放給災民。

李孟諺指出，針對各界對淹水補助的期待，包括淹水50公分以下，目前中央統一的補助規定是零，是否能獲得補助，市府及相關單位會再進行評估。另外，淹水50公分以上，民眾及各方提出要求是否能增加補助額度，此部分會針對各界的建議，衡量市府的財政狀況，以及救災捐款的情形，做一個明確快速的決定。

李孟諺強調，已要求各公所第一線查核人員，若民眾家中已沒有淹水的痕跡，或找不到相關證明照片，可就鄰近其他有淹水證據的房舍，拉一水平線，以此證明實際受災情形，這可將受災戶備齊相關資料的困擾減到最低，這也是從速從寬的認定。