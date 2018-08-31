NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

獨家／民進黨團呼籲淹水補助「速優寬簡」 　李孟諺回應

記者陳聖璋/台南報導2018/08/31 17:57
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

823豪雨釀災重創南台灣，台南災情遍野，風雨已歇，但災後重建正要開始。民進黨台南市長參選人黃偉哲總部發言人郭國文、邱莉莉、蔡旺詮，以及同黨籍市議員及參選人，今（31）日召開記者會，向市府呼籲對災損補助標準從寬認定、補助金額從優、補助作業時間從速、補助流程從簡，市府應盡全力協助，盡快讓受災戶回復正常生活。

黃偉哲競選總部呼籲市府從寬認定，分級處理；淹水50公分以上一級，20-50公分另外一級，皆予以補助。至於金額核定則尊重市府的行政權。

記者會上，各市議員及參選人都提出自身選區的親身經驗及建議。郭國文表示，下周起，黃偉哲競選總部會針對五大治水區域，實地勘查，提出治水政策觀點，以及強化台南的治水方略；邱莉莉指出，除前述從寬從優從速從簡之訴求，針對路面毀損、路基掏空，也要求市府全面檢查；時序進入登革熱旺季，水災後更要嚴加預防登革熱疫情。

台南市代理市長李孟諺接受NOWnews今日新聞獨家專訪表示，不只是民進黨團有此要求與期待，行政院也在相關災防的會議上要求，從速從優從寬，包括農業的補助，各公所各科都總動員，針對農業的災損進行清查，以最快的時間將中央的補助款發放給災民。

李孟諺指出，針對各界對淹水補助的期待，包括淹水50公分以下，目前中央統一的補助規定是零，是否能獲得補助，市府及相關單位會再進行評估。另外，淹水50公分以上，民眾及各方提出要求是否能增加補助額度，此部分會針對各界的建議，衡量市府的財政狀況，以及救災捐款的情形，做一個明確快速的決定。

李孟諺強調，已要求各公所第一線查核人員，若民眾家中已沒有淹水的痕跡，或找不到相關證明照片，可就鄰近其他有淹水證據的房舍，拉一水平線，以此證明實際受災情形，這可將受災戶備齊相關資料的困擾減到最低，這也是從速從寬的認定。

 

關鍵字823台南淹水淹水補助淹水補助標準從速從優從寬50公分以下
區長遭糾舉　主計單位下屬卻遭懲處掃除藍營分裂陰霾　楊文科登記參選

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan