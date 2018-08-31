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中央社

國防部：共軍擬2020年前完備對台用武準備

中央社2018/08/31 17:22
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北31日電）國防部今天公布「民國107年中共軍力報告書」，指出共軍計劃在西元2020年前完備對台全面性用武作戰準備，可能行動包括聯合軍事威懾、封鎖作戰、火力打擊及聯合登島等作戰。

國防部公布「中共軍力報告書」，共分為「區域情勢與中共發展」、「共軍高層人事更迭」、「國防政策與國防預算」、「重要武器籌獲與發展」、「重要演訓」、「共軍戰力整備現況」、「對台軍事作戰整備」及「結論」8個章節。

內容指出，中共迄今仍未放棄武力犯台，仍堅持「一個中國」原則，並否認「一中一台」及台灣政治實體地位，相關的作為對國軍的軍事威脅日益嚴峻。

國防部表示，共軍計劃在2020年前，完備對台全面性用武作戰準備，考量「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，若對台動武可能行動，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰。

國防部說，統一台灣是中共不變的使命，一旦台灣宣布獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲核子武器、海峽兩岸和平統一的對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣，都有可能會成為中共犯台的時機。

國防部強調，近年中共機艦刻意繞行台灣本島、赴西太平洋訓練，並以對台作戰為想定進行聯合作戰演練等作為，顯見中共持續致力軍工科技及戰具研發。

但在對台戰術戰法運用上，受限台海天然地理環境，登陸載具及後勤能力不足，目前尚未具備全面犯台的正規作戰能力，現階段對台仍然是以聯合軍事威懾、封鎖作戰與火力打擊可能性較大。

不過，為了徹底解決台灣問題，共軍未來勢必將執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰裝備與訓練，戰力的增長及對台灣的威脅值得關注。（編輯：林興盟）1070831

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