NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

麥當勞買一送一怎麼點？網推「這個」最划算：爽吃全家餐

生活中心／綜合報導2018/08/31 17:39
▲為慶祝羽球球后戴資穎亞運奪金，麥當勞推出大麥克買一送一活動，引發民眾熱烈搶購。（圖／吳政紘攝）
▲為慶祝羽球球后戴資穎亞運奪金，麥當勞推出大麥克買一送一活動，引發民眾熱烈搶購。（圖／吳政紘攝）

慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞今（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後加碼「主餐單點買一送一」優惠。有網友指出，點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」最划算，只要花 156 元，就能爽吃「 6 塊全家餐」！

麥當勞今日推出大麥克限時買一送一活動，引發熱烈迴響，開賣不久就有許多門店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度引發搶購熱潮。


▲網友認為點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」，就能花 156 元爽吃「 6 塊全家餐」，是最划算的買法。（圖／翻攝自麥當勞官網 , 2018.08.31）

精打細算的網友們認真研究麥當勞的菜單後，認為單點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」，就能花 156 元吃到「 6 塊全家餐」，堪稱最划算；其它像是 Signature 極選系列的 17 號「蕈菇安格斯黑牛堡」、 14 號「 BLT 安格斯黑牛堡」，分別只要花 119 元、 109 元就能享用兩份，同樣備受推薦。網友們也紛紛表示「真的假的，那晚上衝一波了」、「賺到了」、「太爽了」、「 10 號餐會不會很快賣掉」。


▲「蕈菇安格斯黑牛堡」和「 BLT 安格斯黑牛堡」也在網友推薦之列。（圖／翻攝自麥當勞官網 , 2018.08.31）

關鍵字麥當勞大麥克買一送一全家餐麥脆雞
主廚親自服務　中秋烤肉爽吃免動手天熱孩子吃不下　中醫建議沁脾開胃

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan