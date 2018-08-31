麥當勞買一送一怎麼點？網推「這個」最划算：爽吃全家餐

慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞今（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後加碼「主餐單點買一送一」優惠。有網友指出，點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」最划算，只要花 156 元，就能爽吃「 6 塊全家餐」！
麥當勞今日推出大麥克限時買一送一活動，引發熱烈迴響，開賣不久就有許多門店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度引發搶購熱潮。
▲網友認為點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」，就能花 156 元爽吃「 6 塊全家餐」，是最划算的買法。（圖／翻攝自麥當勞官網 , 2018.08.31）
精打細算的網友們認真研究麥當勞的菜單後，認為單點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」，就能花 156 元吃到「 6 塊全家餐」，堪稱最划算；其它像是 Signature 極選系列的 17 號「蕈菇安格斯黑牛堡」、 14 號「 BLT 安格斯黑牛堡」，分別只要花 119 元、 109 元就能享用兩份，同樣備受推薦。網友們也紛紛表示「真的假的，那晚上衝一波了」、「賺到了」、「太爽了」、「 10 號餐會不會很快賣掉」。
▲「蕈菇安格斯黑牛堡」和「 BLT 安格斯黑牛堡」也在網友推薦之列。（圖／翻攝自麥當勞官網 , 2018.08.31）