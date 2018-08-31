麥當勞買一送一怎麼點？網推「這個」最划算：爽吃全家餐

慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞今（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後加碼「主餐單點買一送一」優惠。有網友指出，點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」最划算，只要花 156 元，就能爽吃「 6 塊全家餐」！

麥當勞今日推出大麥克限時買一送一活動，引發熱烈迴響，開賣不久就有許多門店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度引發搶購熱潮。



▲網友認為點 10 號主餐「麥脆雞( 3 塊)」，就能花 156 元爽吃「 6 塊全家餐」，是最划算的買法。（圖／翻攝自麥當勞官網 , 2018.08.31）