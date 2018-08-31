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娛樂

蔡依林睡衣上身素顏踩街　網友驚見19歲清純女大生

娛樂中心／綜合報導2018/08/31 17:40
▲天后蔡依林難得曝光素顏照。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.08.31）
▲天后蔡依林難得曝光素顏照。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.08.31）

37歲歌手蔡依林（Jolin）貴為華語樂壇天后，舞台上霸氣滿點，私底下卻有著天真討喜的傻大姐性格，粉絲也愛她這味，近日她暫時放下新專輯籌備工作，難得與閨密赴日本度假，昨（30）日Jolin放上數張旅遊照，頂著素顏穿著睡衣就出門的她，清秀臉龐被網友誇猶如回到19歲出道時的少女模樣。


▲蔡依林穿睡衣逛大街。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.08.31）

蔡依林昨在IG寫道：「凌晨五點索性就穿著睡衣奔去森林看日出，喝喝老人茶，順道和漁夫道聲早安～然後再回去睡一輪！啊哈哈 」，只見天后穿著整套寬鬆睡衣，岔開的衣角隱約可見平坦腹部，她頭戴棒球帽露出一張大素顏，自在與友人合影，完全沒有明星包袱。


▲蔡依林（左）與友人俏皮擺POSE。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.08.31）

其中一張由姐妹掌鏡的自拍照，可見Jolin側著身望向遠方，好膚質在陽光照射下更顯透亮，顯見平時雖濃妝豔抹，但私下對皮膚的保養私毫沒有偷懶。網友看到偶像難得素顏見客，驚嘆表示：「姐連穿睡衣都時尚」、「真是穿啥都好看」、「素顏真可愛」、「最後一張公主的側臉，一下子回到了『我知道你很難過』的時期，好清純啊」！


▲蔡依林素顏皮膚狀態極佳。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.08.31）

 

關鍵字蔡依林女星素顏素顏日本睡衣
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