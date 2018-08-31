麥當勞為何選今天買1送1？他點出三大關鍵原因

為了慶祝羽球「世界球后」戴資穎在亞運奪得佳績，麥當勞今（ 31 ）日單點大麥克買 1 送 1 ，吸引許多民眾排隊搶購，導致不到中午已有部分餐廳的大麥克售完，麥當勞隨即宣布，只要該店大麥克售完，「另外 2-19 號的任一主餐，同樣享有單點買 1 送 1 的優惠」。外界好奇，麥當勞為何要選在 31 日買一送一？

前醫師、作家蔡依橙在臉書誇讚，麥當勞這一波的慶祝方案，負責的團隊背後有三招非常厲害。一、小戴一得金，就有方案。應該之前就想好，並規畫設計了。說不定不小心失手拿銀牌、銅牌都有替代方案。二、宣布後，隔幾天才到 8 月 31 日，先讓消息擴散。而且 8 月 31 日是周五，周末狂歡前哨，能成為每個人聊天的話題。三、賣到缺貨後，一點點的慌亂，每家應對不一，但都有照顧客人的心，然後集體開放所有單點主餐，而不是限制在某些低單價的。