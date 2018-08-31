日佛教領袖有馬賴底來台 倡和平為災民祈福

居間協助有馬賴底訪台行程的關鍵人物之一台大法律系教授蔡茂寅說，有馬賴底是日本佛教界領袖、茶人、美術鑒賞評論家，8歲剃度出家，與日本天皇明仁是幼稚園同學，今年86歲，在日本佛教界地位崇高深具影響力。

日本著名禪師有馬賴底這次來台，主要是參加今天台北臨濟寺第一任住持梅山玄秀法師一百週年忌法會，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天上午特地前往法會向有馬賴底致意，有馬賴底預計9月1日返回日本。

（中央社記者溫貴香台北31日電）南台灣豪雨成災，日本佛教界領袖有馬賴底今天表示，雖是災難，但祝福大家平安無事、轉禍為福；並強調世界和平的重要，他說，一個人不見得能改變什麼，但比不做好。

有馬賴底抵台後接受中央社記者訪問談到再次造訪台灣的心情，他說，前國立故宮博物院院長馮明珠擔任院長期間，他曾受邀參觀故宮博物院，馮明珠導覽宋元時期的青瓷，他一一指出朝代與品名，讓馮明珠相當驚訝。

他表示，當時兩人也談到日本承天閣美術館與台灣故宮共同舉辦展覽的可能性，但最後沒有實現。

對於南台灣水患釀災，有馬賴底表示，台灣與日本地理位置鄰近、關係應更緊密，雖然是災難，祝福大家平安無事、轉禍為福，有時候災難也是一個機會、重新出發的機會。

有馬賴底表示，去年訪問教廷，到梵蒂岡與教宗一起做彌撒，提到北韓、朝鮮半島的問題。教宗也說，這種問題不能靠武力解決，必須坐下來對話。不久之後，就看到北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅兩人坐下來對話，這是很不錯的發展。

除訪問教廷外，有馬賴底也曾造訪阿靈頓國家公墓，公墓安葬包括南北戰爭、韓戰、越戰以至於最近的伊拉克戰爭與阿富汗戰爭中犧牲的美國軍人。

有馬賴底說，他到阿靈頓國家公墓時，遭美國外交單位阻止還跟他說「很多人都被你們日本殺掉」；有馬賴底表示，正因為是戰爭犧牲的人，他更應該為這些亡魂祈福，帶領60位僧眾到阿靈頓墓園誦經，此舉引發到墓園掃墓的美國遺族們動容、落淚。

有馬賴底說，雖被美國外交單位阻撓，但安葬在公墓的遺族向他致謝，對他從日本遠道為這些因戰爭陣亡的亡魂誦經，受到非常大的感動。

作為和平主義信仰者的有馬賴底表示，無論如何，世界一定要和平，全世界如果能理解和平的重要，和平一定會到來，「一個人不見得能改變什麼，但比不做好，該說的時候還是得說」。（編輯：林興盟）1070831