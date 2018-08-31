影／千人相挺高人氣　林姿妙登記參選宜蘭縣長

國民黨提名的宜蘭縣長參選人林姿妙，今（31）日上午在近千位支持者及國民黨各鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表參選人陪同下，到宜蘭縣選舉委員會辦理參選登記，一行人先在宜蘭縣政府前廣場舉行造勢活動，同黨的新北市長參選人侯友宜、立法委員蔣萬安也到場力挺。林姿妙表示，這幾年雖有排山倒海的打壓，但有鄉親的相挺，她一點都不怕，她會勇敢向前行。林姿妙同時點出宜蘭縣目前有很多問題要解決，包括政策不穩定、縣庫空虛、農業問題、建設問題等。她也提出縣政白皮書，包括：幼齡照顧、高齡照護、婦女權益、社會福利等共十七篇。

林姿妙今天上午到宜蘭縣選舉委員會登記參選宜蘭縣長，近千位支持者及國民黨各鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表參選人到場力挺。新北市長候選人侯友宜表示，林姿妙在羅東鎮長任內，辦理羅東藝穗節，以一個小鎮能夠將文化創意搬上國際舞台，而且不亞於台北市及新北市，讓他非常感動。

林姿妙則細數自己在羅東鎮長任內的政績，包括將財政轉虧為盈，並取之於社會用之於社會，推出多項造福鎮民的政策，而羅東鎮的公共造產更是全台第一。此外，林姿妙也提出縣政白皮書包括：幼齡照顧、高齡照護、婦女權益、社會福利等共十七篇。她說，將以羅東經驗解決宜蘭縣的困境，希望縣民給她機會，她會努力，絕對不會讓大家失望。

縣府廣場造勢活動後，林姿妙隨即進到宜蘭縣選舉委員會辦理參選登記，之後並與車隊進行掃街遊行，正式向民眾宣告成為「宜蘭縣長候選人」。

