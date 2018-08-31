談通俄案調查 川普怒批非法

對於司法部在規範特別檢察官的法律付之闕如情況下任命聯邦調查局（FBI）前局長穆勒負責調查工作，有些法律專家予以質疑；但川普手下司法部表示，此事合法。

彭博報導，川普表示，「我的看法不同，我認為這是非法調查」；他並引述不指名的「偉大學者」所說，「根本不該有特別檢察官」。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）領導的「通俄案」調查行動「非法」，因為予頭持續指向他的內層親信。

本月稍早，川普原政治顧問史東（Roger Stone）的助理米勒（Andrew Miller）針對穆勒任命的合法性告到上訴法院；並抗拒傳喚，不願就史東涉案部分向穆勒委任的大陪審團作證。

米勒的論據得到了保守派法律團體國家法律和政策中心（National Legal and Policy Center）支持，認為穆勒2017年5月17日的任命違憲，因為任命他的人是司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）而非部長塞申斯（Jeff Sessions）。

曾經為川普助選的塞申斯迴避了通俄門調查行動，讓羅森斯坦有權在本案扮演部長角色。另一方面，針對穆勒追查任何線索的龐大權力提出的告訴，也都在法庭上遭到駁回，即使這些線索與通俄案僅有模糊關係。（實習編譯：侯文婷/核稿：張佑之）1070831