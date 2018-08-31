登革熱疫情升溫 台中感染人數攀至32人

（中央社記者張茗喧台北31日電）台中登革熱疫情持續升溫，疾管署今天宣布台中再增7例本土病例，其中5人有開心農場活動史，另2人感染源仍須調查，至今患者人數已多達32人，9月將是疫情能否控制的關鍵時刻。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布這項消息，副署長羅一鈞受訪時表示，今天共新增8例本土登革熱病例，新北市新莊區1例、台中市7例。

羅一鈞指出，台中市新確診的7名個案為5女2男，年齡介於20歲至80多歲，陸續在8月20日至27日發病，目前4人住院中、3人在家休養。

台中市的7名患者中，有5人發病前曾到開心農場或鄰近該農場內的新市場、祥興里活動，研判屬同一波群聚；另外2名東區東興里及太平區新光里個案，潛伏期間雖無開心農場或其周邊活動史，但兩區先前都曾出現本土病例，正進一步調查是否有地緣關聯。