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中央社

登革熱疫情升溫 台中感染人數攀至32人

中央社2018/08/31 17:58
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北31日電）台中登革熱疫情持續升溫，疾管署今天宣布台中再增7例本土病例，其中5人有開心農場活動史，另2人感染源仍須調查，至今患者人數已多達32人，9月將是疫情能否控制的關鍵時刻。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布這項消息，副署長羅一鈞受訪時表示，今天共新增8例本土登革熱病例，新北市新莊區1例、台中市7例。

羅一鈞指出，台中市新確診的7名個案為5女2男，年齡介於20歲至80多歲，陸續在8月20日至27日發病，目前4人住院中、3人在家休養。

台中市的7名患者中，有5人發病前曾到開心農場或鄰近該農場內的新市場、祥興里活動，研判屬同一波群聚；另外2名東區東興里及太平區新光里個案，潛伏期間雖無開心農場或其周邊活動史，但兩區先前都曾出現本土病例，正進一步調查是否有地緣關聯。

此外，新北市新莊區個案是住在全泰里的50多歲女性，8月20日發病，發病前曾有瓊林里私人農園活動史，研判與瓊林里群聚相關，目前個案在家休養中。

羅一鈞說，根據觀察，新北市新莊區登革熱疫情已經逐漸趨緩，反而是台中市有升溫趨勢，甚至在同一區域農場及空地內搜出近70個有斑蚊孑孓的積水容器，目前衛生單位已積極清理孳生源及噴藥。

以往白線斑蚊造成的登革熱群聚感染，通常都會延燒兩波疫情，第三波才會穩定下來，為了因應疫情，疾管署「登革熱應變工作組」將調整兵力部署，原支援新北市疫情防治的登革熱專家團隊，明天上午起將加入台中市防疫戰線。

羅一鈞指出，若9月上旬的第二波疫情，可以將患者人數控制到和第一波一樣多或更少，就有機會反轉疫情，盼9月底能結束疫情。

疾管署也提醒，國內各地雨勢雖已逐漸趨緩，但午後仍有局部雷雨或短暫陣雨發生的機會，提醒民眾應保持警覺，加強巡視環境整潔，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。（編輯：陳怡璇）1070831

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