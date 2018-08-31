台中花博制服　伊林模特兒走秀發表

林佳龍今在經濟發展局長呂曜志陪同下出席花博服裝暨紀念品發表記者會，新聞主播李文儀特別現身擔任制服大使，與伊林模特兒同台穿上花博工作人員制服走秀，設計師周裕穎更現身分享設計理念；現場也展出帶有花博元素的玩偶、馬克杯、木質公仔、卡林巴琴等多元商品，讓民眾一睹為快，可愛吸睛。

台中市將於11月舉辦世界花卉博覽會，今(31)日公布工作人員制服及周邊紀念品，制服邀請台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎操刀，兼具時尚感與機能性，紀念品則與台中在地青創家合作。市長林佳龍表示，花博是全方面城市美學運動，期待藉此找回人跟大自然、社會、內在的和諧，「美好的事一件件悄悄發生」。

林佳龍表示，台中花博不僅是花卉博覽會，而是全方面的城市美學運動，我們把設計導入城市規劃，期待透過花博找回人跟大自然、社會、內在的和諧，包括先前發表由青峰創作的花博主題曲「請聽」，到今日的工作人員制服、文創紀念品等，感謝設計界的好朋友密切合作，讓美好的事一件件悄悄發生。



▲台中花博絨毛玩偶，萌萌的模樣相當吸睛（圖／市政府提供 , 2018.8.31)

他說，以工作人員服裝來說，不選擇用成衣充數，而是邀請台灣第一位，也是唯一站上紐約時裝周的設計師周裕穎操刀，以最直接的方式呈現花博精神，也讓工作人員充滿光榮感。

周裕穎表示，花博工作制服的布料與製作皆來自台灣，考量到花博工作人員年齡層廣泛，再加上必須符合不限男女、膚色穿著都好看，又不失國際性展覽專業度，因此採用80、90年代足球衫盛行的領形設計上衣；帽子部分，考量到工作人員帽子收納與長期使用洗滌的需求，也配合近期的流行，因此採用漁夫帽款式。

針對工作人員服裝設計，林佳龍笑稱自己「意見很多」，希望在服裝上呈現花博核心價值「花現GNP」，很高興透過設計師的創意，轉變LOGO本來台灣造型，多了許多創意與想像空間。

紀念商品則分為吉祥物類、生活類、創意類、工藝類，吉祥物類方面，石虎家族及歐米馬的玩偶是其中之一，特別委請國際知名絨毛生產商，針對服裝、吉祥物特徵、表情量身訂製，從眉毛、眼珠間距、斑點紋路、衣服顏色、玩偶豐滿度、絨毛觸感等都精心製作，萌萌的模樣相當吸睛。



▲台中花博馬克杯商品（圖／市政府提供 , 2018.8.31)



▲台中花博木質公仔（圖／市政府提供 , 2018.8.31)

生活類方面則有馬克杯等商品，馬克杯的設計與在地品牌「瓷林」合作，融入浮雕、吉祥物及山櫻花、火鶴、百合、蝴蝶蘭等台中特色花卉，杯身更佐以金漆或水鑽裝飾，相當具典雅質感。

創意類商品則有木質公仔等小物，木質公仔打破傳統塑料商品，特別以彩繪吉祥物搭配解構式的木片組成，讓民眾可自行DIY組裝，是適合親子互動的商品。

工藝類部分，則推出「卡林巴琴」等商品，「卡林巴琴」為台中豐原在地樂器廠商「音樂城市樂器公司」所出品的非洲拇指琴，琴身由台灣小葉相思木、印尼桃花心木、台灣二代林檜木、緬甸牛樟等木材製作而成，附有簡譜、操作說明書及調音槌，方便民眾自學或調音，琴身並刻上石虎家族圖樣，造型相當可愛。

紀念商品將於9月15日起在「2018台中世界花卉博覽會官方商品」網站上販售，後續也會在花博園區內的紀念品專賣店販售。