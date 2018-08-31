沉浸墾丁明媚風光　屏東集團婚禮開跑

107年屏東縣集團婚禮開跑囉!預計受理25對新人報名，屏東縣政府今年10月6日選在墾丁福華渡假飯店舉辦，並為新人打造碧海藍天的地中海風場景，新人猶如置身國外，體驗異國婚禮的浪漫風情，副縣長加碼送上福華五星級住宿券，要讓新人沉浸在墾丁的明媚風光，享受幸福時刻。

今(31)日記者會現場也邀請一對即將步入禮堂的佳偶與副縣長吳麗雪一同啟動本年度集團婚禮幸福開拍的儀式，呼籲有興趣的未婚朋友們趕緊報名。



▲副縣長吳麗雪與即將步入禮堂的佳偶一同啟動本年度集團婚禮幸福開拍的儀式。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）