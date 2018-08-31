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沉浸墾丁明媚風光　屏東集團婚禮開跑

記者陳宗傑／屏東報導2018/08/31 20:22
▲屏東副縣長吳麗雪加碼送出墾丁福華渡假飯店蜜月一晚。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）
▲屏東副縣長吳麗雪加碼送出墾丁福華渡假飯店蜜月一晚。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

107年屏東縣集團婚禮開跑囉!預計受理25對新人報名，屏東縣政府今年10月6日選在墾丁福華渡假飯店舉辦，並為新人打造碧海藍天的地中海風場景，新人猶如置身國外，體驗異國婚禮的浪漫風情，副縣長加碼送上福華五星級住宿券，要讓新人沉浸在墾丁的明媚風光，享受幸福時刻。

今(31)日記者會現場也邀請一對即將步入禮堂的佳偶與副縣長吳麗雪一同啟動本年度集團婚禮幸福開拍的儀式，呼籲有興趣的未婚朋友們趕緊報名。


▲副縣長吳麗雪與即將步入禮堂的佳偶一同啟動本年度集團婚禮幸福開拍的儀式。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

副縣長吳麗雪表示，結婚是人生最重要的階段，象徵著兩人決定攜手共度終生，期望新人們可以在屏東成家立業，在屏東創造幸福快樂的新家庭，也鼓勵新人們要認真創造下一代，一同打造幸福屏東，縣府每年舉辦集團婚禮，造就上百對佳偶及幸福美滿的家庭，非常歡迎夫妻帶著孩子回到之前參加婚禮的地點重溫當下的感動與浪漫。


▲屏東縣政府為新人包辦婚禮大小細節及贈送實用小家電。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

屏東縣政府為新人包辦婚禮大小細節，除了贈送實用小家電、特色伴手禮外，也加碼送出墾丁福華渡假飯店蜜月一晚及福華特別為新人規劃優惠旅遊套裝蜜月遊程，就是要讓新人滿載而歸。


▲107年屏東縣集團婚禮將選在墾丁福華渡假飯店舉辦。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.31）

關鍵字集團婚禮墾丁福華住宿券蜜月
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