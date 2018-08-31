台積電一週大漲5% 台股市值重回33兆

（中央社記者田裕斌台北31日電）台股本週在台積電領軍大漲5.13%下，指數大漲254點，拉動全體上市公司市值達33兆2411.16億元，較8月24日增加7695.19億元，增幅約2.37%。

根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數上漲254.59點，漲幅約2.36%，台灣50指數上漲232.28點，漲幅約2.83%，寶島股價指數漲297.73點，漲幅為2.41%；產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲7.17%漲幅最大，觀光類指數下跌3.43%跌幅最大，未含金融類指數上漲233.35點，漲幅約2.56%，未含電子類指數漲91.89點，漲幅約0.61%，未含金融電子類指數漲55.57點，漲幅約0.43%。