史瓦帝尼堅定挺台拒利誘 國王不出席北京峰會

史瓦帝尼外交部長蓋米齊（Mgwagwa Gamedze）談到台灣時說：「他們是我們主要夥伴。因此他們（中國）必須放棄將我們拉到他們陣營。」

路透社報導，北京藉由提供貸款和增加外交壓力，讓非洲國家一個個倒向北京，最近一個是布吉納法索，布吉納法索5月宣布與中華民國斷交。不過史瓦帝尼繼續支持台灣。

（中央社史瓦帝尼墨巴本31日綜合外電報導）中非合作論壇北京峰會下週登場，北京很可能再度撒大錢收買非洲國家。中華民國在非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外長說，台灣是主要夥伴，北京必須放棄繼續拉攏史瓦帝尼。

報導說，儘管史瓦帝尼國內部分批評聲浪聲稱，僅有王室受益於與台灣的邦交關係，史瓦帝尼仍展現力挺這個遠在東亞的老友姿態。

史瓦帝尼政府發言人西梅萊恩（Percy Simelane）說，台灣一直對他們很好。西梅萊恩也會代表國王發言。

他表示：「史瓦帝尼自50年前獨立以來，國人一直受益於與台灣的友好關係。全國持續受惠，領導人也一如預期受益。」

「台灣的醫師一直是我國醫療體系的支柱。宣稱僅國王受惠，反映出指控者政治人格徹底破產。」

中國國家主席習近平很可能利用中非合作論壇北京峰會的機會，對非洲國家提供新一輪援助與貸款。

不過史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）不會出席，將留在國內主持傳統節慶蘆葦節（Reed Dance）。

西梅萊恩說：「在世界各地，文化是一個國家的靈魂，只有政治蠢材才會把區域會議置於國魂之上。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1070831