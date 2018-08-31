形同兒戲　高市議員批準公共化托育政策慢半拍

高雄市議員吳銘賜在今(31)日社政部門質詢時指出，行政院從宣佈「準公共化托育」政策到上路才短短5天，地方政府根本措手不及，更扯的是攸關私托機構及保母權益的「未滿2歲兒童托育準公共化服務與費用申報及支付作業要點」及合約書居然直到上個月底才出爐，導致沒有保母及私托機構能在新制上路前簽約完成準公共化，政策形同兒戲。

吳銘賜表示，私托機構、保母對所謂「準公共化托育」政策並不買單，無論保母、托嬰、幼兒園，業者現在的主流聲音是抵制，不願加入行政院的準公共化方案。到8月20日止跟市政府簽約的私托機構只有2間、保母48人，私托機構簽約率3.71%，保母簽約率1.75%，跟衛褔部的期望有85%保母、75%私托機構加入「準公共化托育」落差相當大，如果家長都找不到準公共化的私托機構及保母，那準公共化的補貼對家長就是看得到、吃不到。