形同兒戲　高市議員批準公共化托育政策慢半拍

高雄市議員吳銘賜在今(31)日社政部門質詢時指出，行政院從宣佈「準公共化托育」政策到上路才短短5天，地方政府根本措手不及，更扯的是攸關私托機構及保母權益的「未滿2歲兒童托育準公共化服務與費用申報及支付作業要點」及合約書居然直到上個月底才出爐，導致沒有保母及私托機構能在新制上路前簽約完成準公共化，政策形同兒戲。
吳銘賜表示，私托機構、保母對所謂「準公共化托育」政策並不買單，無論保母、托嬰、幼兒園，業者現在的主流聲音是抵制，不願加入行政院的準公共化方案。到8月20日止跟市政府簽約的私托機構只有2間、保母48人，私托機構簽約率3.71%，保母簽約率1.75%，跟衛褔部的期望有85%保母、75%私托機構加入「準公共化托育」落差相當大，如果家長都找不到準公共化的私托機構及保母，那準公共化的補貼對家長就是看得到、吃不到。
吳銘賜指出，2017年台灣總生育率僅1.13，排名全球第3低，年輕人領22K連自己都養不活了，更不要說結婚、生小孩，台灣少子化的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為不生的導火線。
行政院強推「準公共化托育」政策，是希望刺激生育，但卻加碼在第三胎，現在的家長連第一胎都不願生了，怎麼會加碼在第三胎呢？要加碼也應該加碼第二胎，政府真的頭殼壞掉。
吳銘賜強調，認為要解決幼托的問題，應該是朝成立公共托育中心、或投入幼兒園增班，才是正軌，「補助並不能解決今天托育跟幼兒園的問題」，如果補助的措施可以解決少子化，台灣生育率還會這麼低嗎？