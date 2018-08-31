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中央社

記協：肯定楊偉中捍衛新聞自由貢獻

中央社2018/08/31 18:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北31日電）台灣新聞記者協會今天發布聲明稿，肯定記協前會長楊偉中過去在新聞工作上捍衛新聞自由所做的努力，也為失去曾共同奮鬥的同業，深表哀悼。

行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，台灣新聞記者協會下午發布聲明稿指出，儘管多數人以政治人物身分認知楊偉中，但其實他也曾擔任台灣新聞記者協會前會長。楊偉中的新聞工作資歷包括新新聞、旺報和中央廣播電台等，「最值得一提的，莫過於他對中國新聞自由與人權事務的重視」。

記協說明，楊偉中在擔任記協會長時，首度邀請中國大陸記者同業到台灣參訪五都選舉，讓記協關注的領域走出台灣，進一步向中國境內傳遞普世價值。此外，也間接促成日後記協「中國新聞自由小組」的組成，楊偉中有開風氣之先的地位和功勞。

為了保護台灣不易得來的新聞自由，記協強調，楊偉中更曾代表記協，直接要求前總統馬英九，落實停止黨政在新聞媒體置入宣傳或行銷的選舉承諾。

記協表示，希望透過聲明稿慰問楊偉中家屬，也期待讓家屬與社會大眾知曉，楊偉中在新聞工作領域上對公民社會的貢獻，「對這位前會長的辭世敬表哀悼，更遺憾失去一位曾共同奮鬥的同業」。（編輯：唐聲揚）1070831

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