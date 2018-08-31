記協：肯定楊偉中捍衛新聞自由貢獻

（中央社記者魏紜鈴台北31日電）台灣新聞記者協會今天發布聲明稿，肯定記協前會長楊偉中過去在新聞工作上捍衛新聞自由所做的努力，也為失去曾共同奮鬥的同業，深表哀悼。

行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，台灣新聞記者協會下午發布聲明稿指出，儘管多數人以政治人物身分認知楊偉中，但其實他也曾擔任台灣新聞記者協會前會長。楊偉中的新聞工作資歷包括新新聞、旺報和中央廣播電台等，「最值得一提的，莫過於他對中國新聞自由與人權事務的重視」。

記協說明，楊偉中在擔任記協會長時，首度邀請中國大陸記者同業到台灣參訪五都選舉，讓記協關注的領域走出台灣，進一步向中國境內傳遞普世價值。此外，也間接促成日後記協「中國新聞自由小組」的組成，楊偉中有開風氣之先的地位和功勞。