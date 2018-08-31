議員候選人彎腰淨溪　宣示愛護家鄉決心

今（31）日是年底9合1大選登記的最後一天，各路候選人把握最後時機求表現，參選北埔、峨眉縣議員的范文鴻則是悄悄的以實際行動守護鄉土；他在登記程序完成後，帶著15位志工團隊成員「順便」到北埔冷泉淨溪，帶著青年從撿拾垃圾做起，盼能讓北埔、峨眉更乾淨，吸引更多遊客享受美好風光。

剛完成中華大學博士班入學報到手續的范文鴻，自小就是半工半讀，賺錢貼補家用，求學過程比別人相當艱辛，不僅賣過豬肉、開過菜攤，現在則是貨運公司老板，事業有成。



▲縣議員候選人范文鴻完成登記後，帶著15位志工到北埔冷泉淨溪，以實際行動服務家鄉。（圖／范文鴻提供）