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議員候選人彎腰淨溪　宣示愛護家鄉決心

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/31 19:56
▲縣議員候選人范文鴻（左）完成登記後，帶著15位志工到北埔冷泉撿拾垃圾，以實際行動服務家鄉。（圖／范文鴻提供）
▲縣議員候選人范文鴻（左）完成登記後，帶著15位志工到北埔冷泉撿拾垃圾，以實際行動服務家鄉。（圖／范文鴻提供）

今（31）日是年底9合1大選登記的最後一天，各路候選人把握最後時機求表現，參選北埔、峨眉縣議員的范文鴻則是悄悄的以實際行動守護鄉土；他在登記程序完成後，帶著15位志工團隊成員「順便」到北埔冷泉淨溪，帶著青年從撿拾垃圾做起，盼能讓北埔、峨眉更乾淨，吸引更多遊客享受美好風光。

剛完成中華大學博士班入學報到手續的范文鴻，自小就是半工半讀，賺錢貼補家用，求學過程比別人相當艱辛，不僅賣過豬肉、開過菜攤，現在則是貨運公司老板，事業有成。


▲縣議員候選人范文鴻完成登記後，帶著15位志工到北埔冷泉淨溪，以實際行動服務家鄉。（圖／范文鴻提供）

為了讓北埔、峨眉有更好的環境及建設，范文鴻決定投入今年議員選舉，不過登記完之後，他就帶著志工團隊一起到北埔冷泉進行淨溪活動；他表示北埔冷泉與蘇澳冷泉並稱全台2大冷泉，常吸引許多遊客前來戲水，可惜遊客走後，可能就會留下一些垃圾，造成環境污染，因此他決定率領15個志工淨溪。

范文鴻表示，由於假日常有人到冷泉烤肉戲水，因此常遺留許多鐵製品及塑膠袋等，因此志工一路往上游前進，一手拿著夾子跟垃圾，另一手小心地攀在崎嶇的河谷大石頭上，志工提著大包小包垃圾走過，雖然下著小雨，淋濕衣服，但北埔冷泉變乾淨了，讓大家都成就感十足。

雖然選舉活動已經忙碌萬分，不過范文鴻表示仍會帶領團隊，繼續和推動淨溪活動，他也呼籲，愛護溪流是大家共同責任，不要亂丟垃圾，減少不必要的垃圾，從源頭做起其實很簡單。

關鍵字冷泉北埔峨眉鄉范文鴻
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