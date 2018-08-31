楊偉中驟逝 女兒暫不參加國際交流活動

（中央社記者江俊亮嘉義市31日電）不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，同行的獨生女原定9月3日前往紐西蘭參加國際交流活動，校方今天與楊妻陳以真聯繫，確認女兒暫不參加國際交流活動。

楊偉中的獨生女就讀國立嘉義大學附設實驗國小，由於語文能力不錯，甄選上嘉大附小國際交流學生，原本預定9月3日從庫克群島前往紐西蘭與學校交流團會合，進行21天的國際交流課程，拓展國際視野。

嘉大附小校長陳明聰今天受訪表示，楊偉中的噩耗傳出後，校方透過手機通訊軟體LINE與陳以真取得聯繫，確認女兒暫時不參加國際交流活動。