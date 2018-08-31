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科技

災情頻傳！iOS12 beta錯誤更新提示不斷跳出

記者易皓瑜／台北報導2018/08/31 18:51
▲ 自 30 日晚間起，許多下載了 iOS 12 beta 11 的用戶不斷收到錯誤更新通知，幾乎每解鎖一次訊息就會跳出一次，然而目前並未有解決方法。 （圖／翻攝 iOS）
▲ 自 30 日晚間起，許多下載了 iOS 12 beta 11 的用戶不斷收到錯誤更新通知，幾乎每解鎖一次訊息就會跳出一次，然而目前並未有解決方法。 （圖／翻攝 iOS）

自 30 日起，許多下載了 iOS 12 beta 11 版本的用戶皆收到更新到最新測試版本的提示訊息，實際上卻沒有任何更新可用。如此的錯誤訊息不只發生在台灣，全球不少用戶皆傳出「災情」。 

本次跳出的訊息顯示，用戶將有新的 iOS 更新可用，並且應立即更新至最新版本。初步研判，這提示可能源自於 iOS 12 beta 11 中 Bug 的錯誤，由於 iOS 12 beta 11 僅釋出不到一周，可能原因為 Bug 在計算下一次更新時間做出誤判。事實上這樣的錯誤訊息在 iOS 12 beta 11 釋出後就已出現，在 30 日晚間達到最高峰，據許多 iPhone X 用戶稱，幾乎每次解鎖螢幕提示訊息就會跳出，令人相當困擾。 

而目前未知蘋果會如何修復此一錯誤，或是再推出一個新的 beta 版本覆蓋過它。因為自從六月中旬蘋果推出 iOS 12 beta 後，整個測試時程相當的長，目的是為了趕在九月份 iPhone XS 和 Apple Watch Series 4 推出前找出一個穩定的版本。

目前唯一方法僅能將 iOS 12 beta 移除，也有使用者發現只要將 iPhone 日期改為 8 月 30 以前，就可暫時緩解 iOS 12 更新提示不斷跳出的問題。不過這個方法絕非最佳解決方式，因為錯誤時間設定將造成 iPhone 無法收到更新通知，目前用戶僅能靜待蘋果找出解決之道。


▲欲解決時間跳出問題，只要進入「設定」選項，「一般」中的「日期與時間」，將「自動設定」的選項關閉，並將時間調到 8 月 30 日之前即可。（圖／翻攝蘋果）

關鍵字ios 12 beta 11bugiphone x錯誤更新通知iphone xs
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