災情頻傳！iOS12 beta錯誤更新提示不斷跳出

自 30 日起，許多下載了 iOS 12 beta 11 版本的用戶皆收到更新到最新測試版本的提示訊息，實際上卻沒有任何更新可用。如此的錯誤訊息不只發生在台灣，全球不少用戶皆傳出「災情」。

本次跳出的訊息顯示，用戶將有新的 iOS 更新可用，並且應立即更新至最新版本。初步研判，這提示可能源自於 iOS 12 beta 11 中 Bug 的錯誤，由於 iOS 12 beta 11 僅釋出不到一周，可能原因為 Bug 在計算下一次更新時間做出誤判。事實上這樣的錯誤訊息在 iOS 12 beta 11 釋出後就已出現，在 30 日晚間達到最高峰，據許多 iPhone X 用戶稱，幾乎每次解鎖螢幕提示訊息就會跳出，令人相當困擾。