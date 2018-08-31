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中央社

日本新年度預算可能創新高 國防預算連7年成長

中央社2018/08/31 18:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本各省廳（部會）2019年度預算概算要求今天提出報告，因社會保障費、國防費用等大增，總額可能突破102兆日圓（約新台幣29兆元），創下新高。

日本各省廳2019年度預算的概算要求今天確定金額，總額可能突破102兆日圓，連續5年年度預算概算要求總額突破100億日圓。

隨著社會高齡化，社會保障費增加，厚生勞動省要求額是31兆8956億日圓，比2018年度預算（未追加前）增2.5%。

防衛省要求額是5兆2986億日圓，比2018年度預算（未追加前）增2.1%，不但創下新高，也是連續7年成長。其中，為了部署因應北韓彈道飛彈所需的2套新型陸基型飛彈攔截系統陸基神盾設備，要求編列1237億日圓。

鑑於中國海洋行動趨於活絡，為了加強周邊海域和離島防衛，將追加購買6架最新型F-35A戰機所需費用，也要求改良F-15戰機成為可搭載射程900公里長程巡弋飛彈戰機所需費用。

現在各國大幅增加研發太空的新軍事技術，因此日本防衛省也要求引進監視太空的雷達系統購買費。此外，也計劃善用人工智慧技術，需編列相關經費。

往年防衛費概算要求都載入與美軍有關的經費，但這次只記載項目，未明示金額。2018年度預算（未追加前）是2212億日圓，2017年度預算2039億日圓。

日本朝日新聞報導，明年日本將調高消費稅，還有縣市地方選舉、參議院選舉。安倍政府內部要求增加歲出的聲浪高，年底編列預算作業可能面臨難題。（編輯：林憬屏）1070831

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