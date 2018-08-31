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擴展事業版圖 可口可樂收購英國Costa咖啡店

中央社2018/08/31 18:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社倫敦31日綜合外電報導）可口可樂公司同意以39億英鎊（約新台幣1600億元）收購英國惠特貝瑞公司旗下全球第2大連鎖咖啡品牌Costa，藉以在傳統汽水業務之外開闢新戰線。

路透社報導，惠特貝瑞公司（Whitbread Plc）今天發聲明表示，董事會認為，這符合股東們的最佳利益，因此一致通過這項交易。可口可樂公司（Coca-ColaCo.）藉此將擁有英國和歐洲各地近4000家咖啡店。

惠特貝瑞1995年以1900萬英鎊收購僅有39家門市的Costa，後來有意將咖啡業務與連鎖飯店業務拆解。

對於可口可樂來說，這項交易使它擺脫碳酸飲料以轉向比較健康品項的努力更上一層樓。如今消費者越來越有健康意識。

可口可樂執行長昆西（James Quincey）說：「熱飲是可口可樂少數幾個沒有全球品牌的領域之一，而Costa強大的咖啡平台讓我們得以進入這個市場。」

惠特貝瑞表示，將把交易所得用來減少債務，並挹注公司的退休基金；同時也將進一步擴展其普瑞米爾連鎖酒店（Premier Inn）在英國和德國的版圖。

惠特貝瑞執行長布瑞登（Alison Brittain）說：「今天宣布的事情意謂，透過業務分拆，為市值創造了可觀的溢價，我們希望將大部分淨收入回饋給股東們。」（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070831

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