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第一金估央行今年不會升息　房市景氣都會區仍審慎樂觀

記者顏真真／台北報導2018/08/31 19:41
▲第一金控舉行線上法說會，預期今年央行不會升息，房市景氣看地段，都會區仍審慎樂觀。（圖／NOWnews資料照 ）
▲第一金控舉行線上法說會，預期今年央行不會升息，房市景氣看地段，都會區仍審慎樂觀。（圖／NOWnews資料照 ）

第一金控今（31）日舉行線上法說會，公布今（2018）年上半年稅後淨利為新台幣95.8億元，與去年同期相較持平。展望下半年景氣，第一金仍樂觀看待市場，並認為短期內資本市場波動不用太在意，穩健審慎的長期布局即可，但目前台灣貨幣政策「寬中帶一點緊」，在景氣不見得非常樂觀下，央行可能採保守穩健方式因應，第一金預期今年央行不會升息，房市景氣則要看地區，對都會區仍是審慎樂觀。

第一金副總經理暨發言人方螢基表示，第一金旗下證券、投信與人壽等子公司，上半年營運表現均較去年同期為佳，其中第一銀行整體營收表現年成長達8.8%，顯見本業仍保持動能。上半年獲利結構方面，手續費收入成長5.6%，金融交易利得成長51%，是拉動營收表現的雙引擎，累計第一金今年上半年每股盈餘為0.78元。

而一銀今年主要以外幣放款成長12.5%與房貸成長6.8%為主，總放款年成長達5%，海外景氣回溫帶動外幣放款需求強健是主因之一，另房價歷經幾季修正後，買盤進場順勢刺激房貸業務量成長。連續幾年高成長的中小企業放款年成長為2.8%。手續費收入當中，財富管理手續費收入仍維持動能，較去年同期成長達雙位數的11.5%。

此外，金融交易利得則延續上季因台美利差進一步擴大之勢，讓資金運用轉向SWAP交易而呈現高度成長。NIM雖降至1.21%，若還原由同業拆放流向SWAP的剩餘資金運用，則約可提升6bps至1.27至1.28%的水準。

在海外布局部分，方螢基指出，上半年海外分行（含OBU）獲利貢獻重新站上40%以上，香港、金邊、北美市場的獲利均持續成長，大中華地區的獲利亦呈現復甦之姿，顯示第一金早一步跨出海外，深耕全球計畫有成，逐漸貢獻利潤。未來海外布局將以德國法蘭克福分行、美國德州及印尼雅加達三地優先發展，因地制宜發展出具一銀特色的營運模式。

對於我國給予泰國免簽待遇，泰國日前卻一度宣布10月起台灣人申辦泰國簽證每人將加收新台幣470元手續費，引發國人不平，甚至直指這是小英政府推動新南向的一大挫敗。其實不少國銀在泰國也設有據點，其中一銀就設立曼谷辦事處。第一銀行副總經理暨發言人周朝崇表示，一銀也希望朝升格分行方向，只是還要當地主管機關核准才能升格，但新南向布局不受泰簽事件影響，申設雅加達辦事處也已獲金管會核准，會加緊籌設腳步。

至於銀行以外其他子公司，如證券、投信、AMC等2018年上半年的獲利均優於去年同期水準 ，第一金人壽則努力擴大資金運用規模，力拚2年內損益兩平的目標。

此外，由於央行將於9月27日召開理監事會，是否升息備受關注。方螢基則認為是否升息要看下半年國內外經濟及通膨情況而定，而就目前台灣經濟狀況看來，貨幣政策寬鬆中帶一點緊，加上未來景氣並不見得非常樂觀，央行可能會採保守穩健方式因應，預期今年央行不會升息。

在房市景氣部分，方螢基分析，可以看到這幾季來房市有做一些修正，但都市蛋黃區看起來成交仍有回溫，房價也都可維持不錯，因此主要還是要地段，都會區部分仍是審慎樂觀。

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