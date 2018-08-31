擴大長者假牙補助　蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙

爭取長青票的認同！民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（31）日舉行「擴大長者假牙補助的記者會」，宣布未來他當選後，搭配排富等配套的措施，除維持既有的假牙補助外，將擴大為新北市65歲以上長者，讓大家「不用到南部裝假牙」。
蘇貞昌表示，他的媽媽年紀大之後，都跟他住在一起，因此他清楚知道，當長者年紀增長、牙齒掉落，造成咀嚼上的困難，也影響口腔健康；另一方面，也可能因為缺牙造成面容的改變，進而影響長者外出社交的意願。
蘇貞昌指出，衛服部目前就全台65歲以上的低收入戶及中低收入戶長者，進行假牙的補助，而全台包括桃園市、台南市、高雄市等，已擴大65歲以上的長者，進行全面性的假牙補助，但新北市卻只有增加60歲以上的低收入戶長者。
蘇貞昌提到，假牙的裝置對長者來說相當重要，但並非每位長者都有能力負擔費用，但在補助的方面，新北市卻落後其他縣市；因此，未來他當選新北市長，除現行的補助外，也將全面擴大的補助。
蘇貞昌補充，排除綜合所得稅率20％以上富人的配套措施下，補助全新北65歲以上的長者裝設假牙，照護長者們的口腔健康；更用南韓樂團FTIsland歌曲韓文的發音，聽起來像「到南部弄假牙」的網路哽，笑稱大家「不用到南部裝假牙！」
媒體問國民黨新北市長參選人侯友宜有收到辯論的邀請函，但還要形式討論的看法；蘇貞昌反諷，「就是這樣，你看看，這就可以檢驗出2人間不同的態度，而態度就決定一個城市進步的速度。