擴大長者假牙補助　蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙

爭取長青票的認同！民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（31）日舉行「擴大長者假牙補助的記者會」，宣布未來他當選後，搭配排富等配套的措施，除維持既有的假牙補助外，將擴大為新北市65歲以上長者，讓大家「不用到南部裝假牙」。

蘇貞昌表示，他的媽媽年紀大之後，都跟他住在一起，因此他清楚知道，當長者年紀增長、牙齒掉落，造成咀嚼上的困難，也影響口腔健康；另一方面，也可能因為缺牙造成面容的改變，進而影響長者外出社交的意願。

蘇貞昌指出，衛服部目前就全台65歲以上的低收入戶及中低收入戶長者，進行假牙的補助，而全台包括桃園市、台南市、高雄市等，已擴大65歲以上的長者，進行全面性的假牙補助，但新北市卻只有增加60歲以上的低收入戶長者。